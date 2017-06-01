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Черногория запретила въезд российским политикам: названа причина
Черногория решила запретить въезд в страну 149 граждан России и Украины, которые связаны с аннексией Крыма и войны на Донбассе
Как сообщается, указ об этом опубликовали официальные правительственные СМИ.
«Черногория ограничивает въезд и распоряжение имуществом и активами лиц, которые несут ответственность за активную поддержку политики, которая подрывает территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины», — говорится в указе.
Среди тех, кто сейчас «нежелателен» в Черногории, это заместитель премьер-министра РФ Дмитрий Рогозин, глава ФСБ Николай Патрушев, президент Чеченской Республики Рамзан Кадыров, магнат Константин Малофеев и заместитель генерального секретаря правящей партии «Единая Россия» Сергей Железняк.
Как писала Politeka, министр иностранных дел Черногории Серджан Дарманович заявил, что Россия сильно вмешивается во внутренние дела Черногории, даже пыталась препятствовать намерению властей республики вступить в НАТО.
«Мы решили свои основные цели определять сами, поэтому были удивлены, насколько сильно Россия вмешалась. Конечно, мы защищались», — отметил Дарманович.
Напомним, парламент Черногории проголосовал за ратификацию закона о вступлении в НАТО. Балканская страна официально станет полноправным участником НАТО 5 июня 2017 года, когда состоится передача США протокола о присоединении страны к Альянсу.
Источник: https://politeka.net
Теги: политика, Россия, Донбасс, Черногория, запрет
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