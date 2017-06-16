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Бывший аналитик ЦРУ: США недооценивают угрозу от России, как в свое время от «Аль-Каиды»
Отношение администрации Дональда Трампа к вмешательству России в американские выборы в 2016 году очень похоже на то, как администрация Джорджа Буша вела себя перед терактами 11 сентября 2001 года. Об этом Newsweek сказала бывший аналитик ЦРУ и офицер по установлению целей Нейда Бакос. Эксперт предупредила, что российское влияние и пропаганда продолжает распространяться в США и Европе. По ее словам, американские разведывательные службы разочаровываются, потому что безуспешно пытаются привлечь внимание правящей элиты к угрозам со стороны России, которые нависли над страной, передает ЗН.
"Для меня это немного похоже на ситуацию перед 11 сентября, когда был написан и доставлен законодателям анализ с предупреждениями. А спецслужбы не получили никакой реакции, никакой стратегии", - сказала Бакос.
Издание напоминает, что 6 августа 2001 года ЦРУ отправило президенту Джорджу Бушу отчет под названием "Бен Ладен собирается ударить по США". А до того, еще в мае 2001 года, тогдашний директор антитеррористического подразделения ЦРУ Кофер Блэк рассказал журналистам Politico, что "Аль-Каида" собирается устроить теракт.
"Было совершенно очевидно, что по нам ударят и ударят сильно, много американцев погибнет", - сказал Блэк.
Бакос сказала, что американские разведывательные агентства, наверное, изо всех сил сейчас пытаются сдержать активные действия против США со стороны России. Но пока американские политики не очень озабочены этой проблемой, сделать можно не много.
Источник: http://from-ua.com
Теги: Россия, США, Донбасс, ЦРУ
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