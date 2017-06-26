У Трампа раскрыли подробности встречи с Путиным

26.06.2017 16:15

По неподтвержденной информации, президент США Дональд Трамп хочет провести полноформатную встречу с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным

По словам источников в Белом Доме, большинство работников администрации президента настаивают на том, чтобы Трамп держал дистанцию в отношениях с Россией.

«Многие должностные лица администрации считают, что Вашингтон должен сохранять дистанцию с Россией, а сам Трамп должен провести быструю неформальную встречу с российским коллегой», — сказано в сообщении.

Помимо этого, Трамп собирается обеспечить доступ к встрече работникам СМИ, а также подготовить все необходимые для встречи протоколы.

Напомним, президент США намерен объявить «неделю энергетики» и заявить об увеличении экспорта нефти и газа с целью достичь «господства» в этой сфере.

Как ранее писала Politeka, в администрации президента США Дональда Трампа рассматривают выход из заключенного с РФ из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Источник: https://politeka.net с ссылкой на Associated Press