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У Трампа раскрыли подробности встречи с Путиным
По неподтвержденной информации, президент США Дональд Трамп хочет провести полноформатную встречу с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным
По словам источников в Белом Доме, большинство работников администрации президента настаивают на том, чтобы Трамп держал дистанцию в отношениях с Россией.
«Многие должностные лица администрации считают, что Вашингтон должен сохранять дистанцию с Россией, а сам Трамп должен провести быструю неформальную встречу с российским коллегой», — сказано в сообщении.
Помимо этого, Трамп собирается обеспечить доступ к встрече работникам СМИ, а также подготовить все необходимые для встречи протоколы.
Напомним, президент США намерен объявить «неделю энергетики» и заявить об увеличении экспорта нефти и газа с целью достичь «господства» в этой сфере.
Как ранее писала Politeka, в администрации президента США Дональда Трампа рассматривают выход из заключенного с РФ из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Источник: https://politeka.net с ссылкой на Associated Press
Теги: Донбасс, Путин, встреча, Дональд Трамп
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