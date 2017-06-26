Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

У Трампа раскрыли подробности встречи с Путиным

26.06.2017 16:15
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
У Трампа раскрыли подробности встречи с Путиным

По неподтвержденной информации, президент США Дональд Трамп хочет провести полноформатную встречу с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным

По словам источников в Белом Доме, большинство работников администрации президента настаивают на том, чтобы Трамп держал дистанцию в отношениях с Россией.

«Многие должностные лица администрации считают, что Вашингтон должен сохранять дистанцию с Россией, а сам Трамп должен провести быструю неформальную встречу с российским коллегой», — сказано в сообщении.

Помимо этого, Трамп собирается обеспечить доступ к встрече работникам СМИ, а также подготовить все необходимые для встречи протоколы.

Напомним, президент США намерен объявить «неделю энергетики» и заявить об увеличении экспорта нефти и газа с целью достичь «господства» в этой сфере.

Как ранее писала Politeka, в администрации президента США Дональда Трампа рассматривают выход из заключенного с РФ из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Источник: https://politeka.net с ссылкой на Associated Press



Теги: Донбасс, Путин, встреча, Дональд Трамп
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх