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Трамп признался, зачем пошел на "сомнительную" встречу с Путиным

20.08.2018 08:00
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Трамп признался, зачем пошел на "сомнительную" встречу с Путиным

Трамп рассказал, что встречаться с президентами других стран – его прямая обязанность.

И если встречу грамотно подготовить, то из нее можно извлечь неплохие результаты. Американский президент записал обращение и опубликовал его в Twitter, передает "Диалог.UA". Подобным образом лидер США решил ответить на многочисленную критику и кучу вопросов, которые ему задавали после недавней встречи с агрессором Путиным.

Американский президент подчеркнул, что даже от сомнительных на первый взгляд встреч с такими лидерами как Путин или же Ким чен Ын, можно многое получить, ничего при этом не потеряв. Он подчеркнул, что после встречи с двумя вышеуказанными диктаторами удалось решить многие вопросы. "Вспомните, что произошло в Сингапуре, что произошло с Ким Чем Ыном и все, чего мы добились... Никаких ракет, никакого ядерного оружия и других ужасных вещей... Была встреча с Путиным, мы многого добились", - подчеркнул Дональд Трамп.

Источник: www.dialog.ua 



Теги: Донбасс, Путин, встреча, Дональд Трамп
 
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