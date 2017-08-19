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Отсидел за ограбление в Англии, избил родную бабушку, уволен за неграмотность с Russia Today
Фонд борьбы с коррупцией российского оппозиционера Алексея Навального 17 августа опубликовал расследование о Николае Чоулзе – сыне Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента РФ. По данным ФБК, Чоулз владеет несколькими дорогими автомобилями, элитным жильем в Москве, но при этом нигде не работает. "ГОРДОН" коротко рассказывает, что известно о сыне Пескова.
Николай – сын Дмитрия Пескова и его первой жены Анастасии Буденной (внучки знаменитого советского военного деятеля Семена Буденного), родился в 1990 году. В начале 90-х будущий пресс-секретарь Путина и Буденная развелись (это произошло не позже 1994 года, когда Песков женился во второй раз), после чего Николай с матерью переехали в Великобританию. Там Буденная снова вышла замуж, и сын Пескова взял фамилию отчима.
По данным ФБК, в Соединенном Королевстве Чоулз дважды привлекался к ответственности за нападения. Оба инцидента произошли в 2009 году. Сначала Николай Чоулз отобрал телефон у девушки, и суд приговорил его к 10 месяцам заключения условно. Но спустя три недели он вместе с двумя друзьями избил подростка и забрал у него деньги. Чоулз получил 15 месяцев тюремного срока.
Примерно в 2011–2012 годах Николай Чоулз вернулся в Россию, говорится в расследовании. Уже в РФ против сына Пескова, утверждает ФБК, было открыто административное дело о невыплате алиментов. Иск подала Евгения Чердакова, дело рассматривалось в ноябре 2012 года в суде города Чебоксары (Чувашская Республика, РФ). Кроме того, Insider писал, что в 2014 году бабушка Чоулза по материнской линии Инэса Буденная написала на внука заявление в полицию: женщина утверждала, что Николай ее избил. Спустя несколько дней Буденная отказалась от претензий, и дело закрыли.
Тогда же, в 2012-м, Чоулз несколько месяцев работал на государственном телеканале Russia Today.
"Его сюжеты выходили там всего пару месяцев, и на канале он задержался ненадолго. После 2012 года – ни одного видео. Мы даже поспрашивали его бывших коллег с Russia Today – мол, помнят ли они Николая. И они его помнят, правда, тоже очень давно. Мол, был у них такой ведущий спортивных программ, но быстро ушел, так как столкнулся с достаточно серьезной для журналиста проблемой: он плохо говорил и писал и по-русски, и по-английски", – пишет ФБК.
На странице в Facebook Николая Чоулза говорится, что с 2013 года он работает креативным директором бойцовского клуба Fight Nights, который "спонсируется другом Пескова – бизнесменом Зией Магомедовым".
С 2015 года сын Пескова нигде не работает. Эту информацию ФБК подтвердил сам Чоулз.
Несмотря на отсутствие официального трудоустройства, отмечает фонд Навального, сын Пескова может позволить себе дорогие автомобили, элитную недвижимость в Москве и путешествия. По данным ФБК, Николай Чоулз пользуется автомобилями Range Rover, Mercedes CLA, Tesla и мотоциклом Harley Davidson. При этом только за 2016 год он нарушил правила дорожного движения 116 раз.
Кроме того, в собственности у Чоулза квартира в центре Москвы стоимостью около $515 тыс., а также квартира на Рублевке стоимостью $119 тыс. (в 2017 году он ее продал).
"Нигде не работает, но покупает квартиры на Рублевке, Range Rover, Ferrari, Tesla, часы, путешествия, целыми днями скачет на лошадях. В общем, мы знаем, как эта профессия называется – сын папы-коррупционера. В России это практически госдолжность. Скоро уже включат в тарифную сетку и пенсию начнут назначать", – отмечается в расследовании.
Сам Чоулз в комментарии агентству РБК назвал расследование Фонда борьбы с коррупцией "провокацией". "Это кошмар какой-то просто", – сказал он, отказавшись от дальнейшего общения. Источник РБК, знакомый с семьей Пескова, подтвердил, что Чоулз действительно является сыном пресс-секретаря президента РФ, но "они практически не общаются".
В то же время в фонде Навального утверждают, что Чоулз и Песков "общаются, и теснейшим образом". В качестве доказательства ФБК опубликовал больше 10 их совместных фотографий.
Источник: gordonua.com
Теги: Донбасс, Англия, бабушка, Алексей Навальный
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