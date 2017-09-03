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Как флиртуют мужчины в разных странах
В период отпусков весьма вероятна романтическая встреча с иностранцем. Мы расскажем, как флиртуют мужчины разных национальностей.
Американцы
Сегодняшние молодые американцы стараются вообще не флиртовать. Вместо этого, увидев по дороге на работу симпатичную девушку, парень спрашивает: «У тебя есть кто-то? Считаешь меня привлекательным? Дашь свой номер телефона?». Но и договорившись о первом свидании, люди могут по нескольку недель согласовывать удобную дату в расписаниях друг друга (похоже, именно этот процесс стал в XXI веке флиртом по-американски), да так ни на чем конкретно и не остановиться.
Японцы
В Японии в ходу вежливый флирт. Чтобы процесс общения с противоположным полом не был чересчур утомительным, японцы практикуют «компу» (от слова «компания»): пять-десять парней и столько же девушек встречаются в кафе, кино или торговом центре, где весело проводят время, выясняя, кто и кому симпатичен. Заранее неизвестно, кто именно придет на встречу, потому что «компа» собирается внезапно, вроде «приходи и возьми подружек». Увы, далеко не все японки красивы: у многих кривые зубы, неидеальные ноги и асимметричные лица. Поэтому молодые японцы считают, что «некрасивых женщин не бывает», не забывая между делом подливать дамам саке. К слову, на фоне спаивания, по статистике, предпочитает флиртовать половина мужчин во всем мире.
Британцы
Британцы любят футбол, пиво и разговоры о футболе, поэтому девушки, отправляясь на свидание, просматривают текущее положение дел в турнирной таблице. Если девушка не разбирается в столь животрепещущих для парней вопросах, то у нее мало шансов завоевать их расположение. Если же леди сумеет впечатлить своими познаниями — местные устроят на улице кулачные бои за право просто посидеть рядом с ней за стойкой, угостить крафтовым элем и рассказать пару-тройку анекдотов.
Китайцы
Что касается тех джентльменов, которые стремятся наладить серьезную эмоциональную связь, а также относятся к даме с придыханием, то они флиртуют в искреннем стиле. Внимание, забота, неподдельный интерес и полное избегание всяческих двусмысленностей – это их главные инструменты в общении с понравившейся женщиной. В Китае важно, чтобы кавалер флиртовал, используя маленькие и милые шаги. Например, не спрашивая, подлил воду в бокал или устроил даме «пиггирайд» (покатушки на спине), когда та устала от долгих гуляний в парке. Все это реализует на практике стратегию душевного «взлома».
Иранцы
Той же цели, но иными методами добиваются в Иране, где мужчина в принципе не может просто так взять и подсесть к незнакомой женщине в кафе – это будет нарушением всех приличий. А легкий поцелуй на людях вообще может закончиться полицейским арестом и штрафом. Поэтому иранцы действуют по правилам: можно на минутку подойти к девушке на рынке или в библиотеке, чтобы попросить ее контакт. Но даже если она продиктует свой номер, первое свидание состоится не скоро: мужчина будет названивать ей по телефону долгими ночами и вести задушевные беседы о том, что их в этом мире притягивает и объединяет.
Источник: vokrugsveta.ua
Теги: Донбасс, страна, флирт, мужчины
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