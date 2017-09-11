Визит урагана «Ирма» в США нанес ущерб на $290 млрд

11.09.2017 16:30

Двойной удар стихии - ураганы "Харви" и "Ирма" - могут стоить экономике США порядка $290 млрд, прогнозируют эксперты AccuWeather, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы полагаем, что ущерб от урагана "Ирма" достигнет $100 млрд, что соответствует около 0,5% ВВП США, составляющего $19 трлн, - отмечает глава AccuWeather Джоэль Майерс. - Ураган "Харви", по нашим оценкам, окажется самым затратным стихийным бедствием в истории США, связанный с ним ущерб может достигнуть $190 млрд, что равняется 1% американского ВВП".

Совокупный ущерб от двух ураганов, по оценкам AccuWeather, составит 1,5% ВВП США, "что сведет на нет рост экономики страны в период с середины августа до конца четвертого квартала 2017 года".

Экономический ущерб, учитываемый AccuWeather, включает перебои в работе бизнеса, рост безработицы, повреждение объектов инфраструктуры и жилой недвижимости, а также рост цен на топливо, пишет MarketWatch.

"Какой-то ущерб будет покрыт страховыми выплатами, какой-то - нет, миллионы людей понесут те или иные потери. Множество людей было эвакуировано, и, таким образом, ураганы уже оказали влияние на их жизни, они уже понесли какой-то ущерб", - говорит Дж.Майерс.

Согласно оценкам аналитической компании AIR Worldwide, опубликованным в минувшее воскресенье, выплаты страховщиков, связанные с последствиями ураганов в США и Карибском бассейне, составят до $65 млрд.

В США, по оценкам AIR Worldwide, этот показатель составит от $15 до $50 млрд, в Карибском бассейне - от $5 до $15 млрд.

Тем временем, аналитик британской брокерской компании Panmure Gordon Барри Корнс, полагает, что лишь ураган "Ирма" нанесет экономике ущерб в размере порядка $300 млрд, причем потери на сумму $100-150 млрд будут покрыты страховщиками, пишет газета The Guardian.

По оценкам экспертов, "Ирма" могла вызвать те или иные разрушения объектов недвижимости общей стоимостью порядка $2 млрд.

Член правления германской перестраховочной компании Munich Re Торстен Джеворрек отмечает, что "Ирма" "является значительным событием для страховой отрасли".

Серьезное влияние ураган окажет и на рынок апельсинового сока, поскольку Флорида является одним из крупнейших производителей сока. Фьючерсы на замороженный апельсиновый сок с поставкой в ноябре в пятницу подорожали на 5,2%, за минувшую неделю их стоимость выросла на 13%, максимальными темпами с октября 2015 года.

Флорида также является крупным производителем других видов сельскохозяйственной продукции, в том числе, томатов, грейпфрутов, арбузов и тростникового сахара.

По оценкам аналитиков, ураган "Ирма" мог уничтожить порядка 20% урожая цитрусовых штата, что составляет существенную часть его экономики.

Последствия "Ирмы" для рынка цитрусовых могут оказаться долгосрочными, поскольку выращивание апельсинового дерева до получения урожая занимает несколько лет, отмечает аналитик сырьевого трейдера Price Asset Management Алан Кон.

Случай, когда два урагана категории 4 обрушились на материковую часть США в одно и то же время года, отмечен впервые, сообщает MarketWatch.

Каждый из ураганов имеет шансы стать самым разрушительным стихийным бедствием в истории США, превзойдя ураган "Катрина", который в 2005 году практически полностью разрушил Новый Орлеан и обошелся экономике страны в $125 млрд.

Источник: http://from-ua.com