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Актриса Мэнди Мур снова выходит замуж за рокера
Звезда фильма "Спеши любить" и сериала "Это мы" недавно получила предложение руки и сердца от своего возлюбленного
Не только Сиенна Милер готовится к свадьбе: стало известно о помолвке ее коллеги по цеху, 33-летней актрисы Мэнди Мур. По сообщениям источников, в минувший понедельник, 11 сентября, звезда фильма "Спеши любить" и сериала "Это мы" недавно получила предложение руки и сердца от своего возлюбленного — 32-летнего фронтмена рок-группы Dawes Тейлора Голдсмита. Доказательство слухов — новенькое кольцо с бриллиантом, которое засверкало на безымянном пальце актрисы. С этим украшением Мэнди уже успели заснять папарацци.
Официальных комментариев насчет помолвки пока нет, зато коллеги Мур по сериалу "Это мы" уже подтвердили информацию: "Она прислала нам фото с кольцом, хотела поделиться радостью. Мы за нее очень рады!" — рассказали журналистам актеры Крис Салливан и Джон Уэртас.
Друзья звезды говорят, что Мур очень счастлива и уже начала планировать свадьбу. Она, кстати, будет для актрисы уже второй: ранее она шесть лет была замужем за другим рок-музыкантом, Райаном Адамсом. Супруги развелись в январе 2015 года, а уже через полгода Мэнди нашла новую любовь.
Источник: http://www.segodnya.ua
Теги: Донбасс, свадьба, актриса
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