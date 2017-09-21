Названа самая опасная соцсеть

21.09.2017 22:37

Может провоцировать депрессию и делать человека раздражительным

Международная группа ученых из Британского университета провела серию исследований, в результате которых выяснила, какая из популярных социальных сетей больше всего влияет на человека, причем негативно.

Так, в ходе соцопроса 1500 пользователей в возрасте от 14 до 24 лет отвечали на разные вопросы и анализировали случаи, когда социальные сервисы могли повлиять на их настроение, поведение или даже принятие решения. Подробно о ходе научной работы британцы написали в периодичном издании университета.

Так, исследование показало, что меньше всего на человека давит YouTube, что неудивительно, если учитывать, что человек всегда выбирает сам, что он хочет посмотреть. Следующим в рейтинге безопасных оказался Twitter, почетную тройку замыкает Facebook, на четвертом месте - Snapchat.

Последнее место в рейтинге и способность вредить ментальному здоровью "подарили" сети Instagram. Ученые считают, что эта соцсеть делает человека раздражительным и вгоняет в депрессию, провоцируя развитие "комплекса отличника".

Источник: https://from-ua.com