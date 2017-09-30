Вблизи Керченской переправы перевернулся пассажирский автобус, есть пострадавшие – СМИ

30.09.2017 07:46

Пассажирский автобус перевернулся недалеко от Керченской паромной переправы в аннексированном Крыму. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию экстренных служб.

По информации агентства, ДТП произошло в полутора километрах от переправы. Автобус перевозил людей, застрявших в очереди на паром, всего в нем находились 43 человека.

29 сентября со стороны аннексированного Крыма на неработающей из-за шторма Керченской паромной переправе скопилось около 1,7 тысяч автомобилей. В ночь на 26 сентября Керченская паромная переправа приостановила работу из-за непогоды.

Паромная переправа через Керченский пролив является основной транспортной артерией, которая соединяет Крым с Краснодарским краем соседней России. По украинскому законодательству, въезд в аннексированный Крым через Керченскую переправу запрещен и приравнивается к нарушению при пересечении государственной границы.

Источник: ghall.com.ua