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Ученые получили Нобелевскую премию благодаря мухам
Кто получил награду в области медицины
Нобелевскую премию в области медицины за 2017 получил не один, а целая группа ученых — Джеффри Холл, Майкл Росбаш и Майкл Янг.
Как сообщает «Знай», победу медикам принесли обычные мушки-дорзофили. Именно благодаря им, специалистам удалось открыть новые молекулярные механизмы, которые контролируют так называемые циркадные ритмы.
Срок происходит от двух латинских слов: circa — «примерно» и dies — «день». Попросту говоря, циркадные ритмы — это «биологические часы» живых организмов, который подстраивает все физиологические процессы в определенное время дня.
Международные светила науки долго не могли понять, как же именно работают эти циркадные ритмы. Однако в 1984 году группа из трех ученых смогла выделить особый ген, отвечающий за биологические ритмы организма.
Оказалось, что существует специфический белок, количество которого отличается в разное время суток. Именно этот белок и запускает работу гена.
Источник: https://politeka.net
Теги: Донбасс, ученые, Нобелевская премия
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