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Президент Туреччини врятував самогубця, той через два роки задушив чоловіка. Історія однієї благої справи
Врятований від самогубства президентом Ердоганом чоловік не зміг перебороти ревнощі та жорстоко вбив коханця дружини.
Два роки тому Везір Чатраш став героєм усіх турецьких ЗМІ. Зараз про нього знову згадали. Але тепер йому не співчувають, як тоді: виявилось, що Чатраш задушив діджея, якого вважав коханцем своєї дружини.
Як Ердоган відвернув чоловіка від самогубства
25 грудня 2015 року Везір Чатраш забрався на перила мосту через Босфорську протоку. Він уже збирався стрибати вниз, але в цей час повз нього проїжджав кортеж Реджепа Таїпа Ердогана.
Автомобілі загальмували і охоронці президента переконали чоловіка підійти до Ердогана та поговорити з ним. Як потім розповідав сам Чатраш, кортеж послав йому Аллах.
Журналістам він потім розповів, що Ердоган сказав йому: "все має рішення".
Везір під час президентських виборів 2014 року впав, коли вішав прапор і сильно пошкодив коліна й вибив зуби. Нога була в гіпсі п'ять місяців і в результаті чоловік втратив роботу в текстильній майстерні.
Також він посварився з дружиною і одного разу нібито навіть ударив її по обличчю. Жінка пішла від нього до своїх батьків та забрала з собою їхніх двох дітей - сина й дочку. Тож чоловік не міг їх більше бачити. Усі ці життєві негаразди спричинили його рішення покінчити з собою.
Ердоган під час розмови з Чатрашем сказав, що самогубство - це гріх. А потім порадив дослухатися до голосу друзів. У відповідь чоловік поцілував Ердогану руку.
Сімейна драма
Вже за рік турецькі ЗМІ писали, що Чатраш більше не безробітний. Президент посприяв тому, що він знайшов роботу в одній з державних організацій у Стамбулі.
Після цього до Везіра повернулася його дружина й діти. Але сімейне щастя тривало недовго. У квітні 2017 року Чатраш подзвонив додому й висловив незадоволення тим, що дружина дуже довго з кимось розмовляла по телефону.
Коли він повернувся з роботи додому, то знайшов у квартирі закритих дітей. Дружина покинула їх. Везір тоді скаржився журналістам, що в доньки, яка хворіє на діабет, сильно підскочив рівень цукру в крові. "Діти весь час питають, де мама", - розповідав він. Схоже, що врешті решт він з'ясував, де і з ким проводила час дружина.
О другій годині ночі в неділю, 1 жовтня, сусіди ді-джея Джелала Доганчика викликали рятувальників, бо з його будинку валив дим. Коли вогонь загасили, всередині знайшли труп господаря помешкання.
Згодом судмедексперти виявили, що перед тим, як будинок підпалили, Доганчика задушили. Дуже швидко знайшли трьох підозрюваних, одним із яких був Везір Чатраш. Він швидко зізнався у скоєному та розповів, що вбив діджея через те, що він був коханцем його дружини.
Источник: espreso.tv
Теги: Донбасс, президент, Турция, самоубийца
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