У Латвії під час ралі розбився гелікоптер, є загиблі

08.10.2017 18:25

У Латвії під час ралі “Лієпая” розбився цивільний гелікоптер.

Про це повідомляє LETA з посиланням на представника RA Events Яніса Унбедахтса.

За його словами, гелікоптер впав неподалік від фінішу 11-ї швидкісної ділянки.

Як зазначили виданню в поліції, інцидент стався близько 13:25 за місцевим часом. На борту гелікоптера перебувало четверо людей, вони дістали поранення різного ступеня тяжкості.

Згодом місцева влада повідомила виданню, що один із потерпілих помер.