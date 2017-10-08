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У Латвії під час ралі розбився гелікоптер, є загиблі
08.10.2017 18:25
У Латвії під час ралі “Лієпая” розбився цивільний гелікоптер.
Про це повідомляє LETA з посиланням на представника RA Events Яніса Унбедахтса.
За його словами, гелікоптер впав неподалік від фінішу 11-ї швидкісної ділянки.
Як зазначили виданню в поліції, інцидент стався близько 13:25 за місцевим часом. На борту гелікоптера перебувало четверо людей, вони дістали поранення різного ступеня тяжкості.
Згодом місцева влада повідомила виданню, що один із потерпілих помер.
Теги: Донбасс, Латвия, погибший, вертолет, ралли
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