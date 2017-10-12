Курс биткойна установил очередной рекорд

12.10.2017 15:10

Курс биткойна снова стремительно пополз вверх и поставил новый рекорд, сообщает Телеканал новостей «24».

Так, в четверг, 12 октября, он впервые превысил отметку в 5100 долларов.

Добавим, в начале сентября биткойн ненадолго поднимался выше 5000 долларов.

СМИ указывают, что поддерживает рост курса биткойнов сообщение о том, что правительство Китая может смягчить недавние запреты на операции с криптовалютой.