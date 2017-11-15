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Постаревший Джонни Депп и красотка Круз: впечатления от премьеры фильма "Убийство в Восточном экспрессе"
9 ноября на украинские экраны вышел детектив "Убийство в "Восточном экспрессе" британского актера и режиссера Кеннета Брана. Кинолента снята по одноименному роману английской писательницы Агаты Кристи.
Обозреватель Владимир Грисюк рассказывает сайту "Сегодня" о впечатлениях от премьеры картины.
Самое главное, что дает фильм – это эстетическое удовольствие. Очень продумана операторская работа, поэтому картину будет приятно смотреть. Даже больше – рассматривать каждую деталь и мелочь. От костюмов и декораций до пейзажей. Беда в одном: кажется, с хорошего – это все.
Почему? Ставим себя на место "кошелька", который организовал весь этот праздник, чтобы поднять кассу. Взяли проверенный сюжет: Агата Кристи, детектив, "убийство" в названии. Подогнали именитых актеров, дали рекламу. Но вместо качественного кино, мы получаем старые песни о главном.
Возьмем, например, распухшего от непонятного образа жизни Джонни Деппа. В нем как в актере есть смысл, когда в сценарии четко прописан психологический тип его героя. В этой ленте он жертва-преступник (не спрашивайте, там черт ногу сломит), убийство которого раскрывают. Он эффектно появляется в кадре, садится на поезд, говорит несколько слов в диалогах. И все – его прирезали. На месте Деппа мог быть даже вчерашний выпускник университета Карпенко-Карого. Разницы, думаю, никто бы не заметил. Но опять же – важна касса. Поэтому Депп. К слову, в фильме Пенелопа Круз – красотка, Мишель Пфайффер – тоже. Но выглядит все это как калейдоскоп, где ломаные отрывки каждого стекляшка соединяются в систему, без которой по отдельности они ничто.
Неплохо сыграл роль детектива актер Кеннет Брана (он одновременно и режиссер). У него имеются красивые усики, хороший костюм и перфекционизм. Детектив умен и внимательный к мелочам, даже очень внимательный. Может вот так посмотреть и сразу сказать – кто вы, откуда, где работаете и что ваша спутница – проститутка (это из фильма примеры). Лучше не утруждаться и не спрашивать: "как это он". Все как у Шерлока Холмса: сомнительные доводы на пустых словах. Но если вам нравится "страшно" умные люди, то это самое оно.
Несколько слов о сюжете. Жил был "самый лучший в мире детектив" (это он сам сказал) Эркюль Пуаро. У него как у профессионала высочайшего уровня нет свободной минуты. Берется он только за самые сложные и резонансные дела. Судьба заносит его в купе Восточного экспресса, где ночью убивают одного из пассажиров. Задача тут предельно ясна и логична – найти преступника. Дальше – очень много интриги, сломанных судеб и неадекватных людей.
Кино получилось с натяжкой. Если откровенно, то под конец даже начинаешь смущаться от наивности происходящего в кадре. От первой до последней минуты фильм все больше отходит от серьезной детективной истории и скатывается в сказку. К сожалению, режиссер ничего не сделал, чтобы этого не произошло. От нас фильм "Убийство в "Восточном экспрессе" получает 5/10.
Напомним, ранее мы писали рецензию на фильм ужасов "Пила-8", премьера которого состоялась 26 октября.
Источник: https://www.segodnya.ua
Теги: Донбасс, фильм, Джонни Депп, Агата Кристи
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