Российский сенатор выдал умершего серийного убийцы за погибшего боевика

23.11.2017 20:23

В сети высмеяли российского сенатора Игоря Морозова, который выдал умершего серийного убийцу Чарльза Мэнсона за погибшего боевика так называемой Луганской народной республики ("ЛНР"), пишет Апостроф.

Об этом пишут пользователи социальных сетей.

Так, российский чиновник неверно понял шутку, опубликованную в Twitter, и воспользовался поводом очернить украинских военных. В твите, который он репостнул, была размещена фотография серийного убийцы Чарльза Мэнсона.

"Храбрый старик был связным в отряде бойцов за свободу "Новороссии". Соседи и друзья в Луганске знали его как Михалыча, однополченцы звали его по позывному "Чарли". Сегодня он попал в лапы бандеровцев. Перед расстрелом мрази нарисовали свастику у него на лбу. Не забудем, не простим!" - говорилось в сообщении.