Лечение простуды в разных странах: народные рецепты

04.12.2017 17:10

Оказывается, во всем мире популярны народные методы лечения простудных заболеваний.



В Украине самыми распространенными являются такие рецепты лечения простуды на дому, как малиновый чай, паровые ингаляции на травяных отварах, обтирание уксусом и другие. А как лечат простуду без лекарств в других странах мира? Об этих способах борьбы с сезонными заболеваниями известно не многим:



В Колумбии люди привыкли лечиться при помощи продуктов, обладающих резким запахом. Обычно они используют мелко нарезанный чеснок, соединенный с мускатным орехом и измельченным лавровым листом, дабы избавиться от насморка и заложенности носа во время простуды.



В Сербии самым популярным противопростудным напитком, избавляющим и детей и взрослых от симптомов заболевания, является карамельное молоко. Готовится оно так: в кастрюльку налить немного воды и добавить три ложки сахара, на маленьком огне начать размешивать и когда сахар расплавится - медленно влить 300 мл молока и постоянно мешать до тех пор, пока консистенция и цвет напитка не станут однородными. Затем снять с плиты, перелить в чашку и дать чуть-чуть остыть и выпить его, пока он еще горячий.



В Китае растираются смесью эфирных масел, которую называют "Масло белого цветка". Она состоит и ментолового, перечного, камфорного, эвкалиптового и лавандового масел. Эту смесь втирают в области грудной клетки спереди и сзади, а также наносят на кожу под носом. Данная процедура позволяет быстро устранить признаки простуды, такие как насморк, заложенность носа, боль в горле, кашель и так далее.



В Японии для снижения температуры тела поджаривают без масла маринованную сливу, чтоб аж пригорела немного, затем заливают ее только что заваренным зеленым чаем и жидкость пьют. А с заложенностью носа японцы борются знакомым для украинцев методом - они готовят имбирный напиток с медом и лимоном.

Источник: http://hronika.info