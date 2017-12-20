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Страшное пророчество свершилось: биткоин начал стремительное падение
После предупреждений о рисках вложений в биткоины, эта криптовалюта с воскресенья, 17 декабря, с $20,089, подешевела на 15% — до $ 16,626
Это самое низкое падение стоимости биткоина с момент открытия торгов первыми фьючерсами на чикагской бирже Cboe Global Markets 10 декабря. Тогда фьючерсы на биткоин поднялись на 25%.
Напомним, вчера, 19 декабря стало известно, что соучредитель компании Bitcoin.com инвестор Эмиль Ольденбург продал все свои биткоины и заявил о неликвидности этой криптовалюты и риска вложений в нее. При этом он не отказался от вложений в криптовалюты, сделав выбор в пользу Bitcoin Cash.
Как уже сообщала Politeka, ажиотаж вокруг криптовалют в Украине привел к тому, что биткоин стал пособником криминалитета.
А компания по исследованию рынков Birinyi Associates сопоставила масштабы биткономании с известными случаями финансовых пузырей за всю историю.
Источник: https://politeka.net с ссылкой на Bloomberg
Теги: Донбасс, валюта, биткоин
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