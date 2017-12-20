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Страшное пророчество свершилось: биткоин начал стремительное падение

20.12.2017 11:20
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Страшное пророчество свершилось: биткоин начал стремительное падение

После предупреждений о рисках вложений в биткоины, эта криптовалюта с воскресенья, 17 декабря, с $20,089, подешевела на 15% — до $ 16,626

Это самое низкое падение стоимости биткоина с момент открытия торгов первыми фьючерсами на чикагской бирже Cboe Global Markets 10 декабря. Тогда фьючерсы на биткоин поднялись на 25%.

Напомним, вчера, 19 декабря стало известно, что соучредитель компании Bitcoin.com инвестор Эмиль Ольденбург продал все свои биткоины и заявил о неликвидности этой криптовалюты и риска вложений в нее. При этом он не отказался от вложений в криптовалюты, сделав выбор в пользу Bitcoin Cash.

Как уже сообщала Politeka,  ажиотаж вокруг криптовалют в Украине привел к тому, что биткоин стал пособником криминалитета.

А компания по исследованию рынков Birinyi Associates сопоставила масштабы биткономании с известными случаями финансовых пузырей за всю историю.

Источник: https://politeka.net  с ссылкой на Bloomberg



Теги: Донбасс, валюта, биткоин
 
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