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Парадный лимузин Гитлера продадут на аукционе в США
На аукцион хотят выставить Mercedes-Benz 770K Grosser Offener Tourenwagen, который был основным парадным лимузином фюрера Третьего Рейха Адольфа Гитлера в 1939-1941 годах. Об этом сообщает autocentre.ua.
Отмечается, что всего таких моделей авто было произведено 203 единицы, — кроме Гитлера, на них ездили Папа Римский Пий ХІ, император Японии Хирохито, португальский и испанский диктаторы Салазар и Франко, король Норвегии, и многие другие известные личности. На сегодняшний день сохранилось лишь пять таких машин.
После капитуляции Германии машину Гитлера перевезли в США в 1945 году, после чего авто сменило несколько владельцев, успев побывать даже в казино Imperial Palace в Лас-Вегасе. В последний раз, в 1973 году, этот Mercedes продали за $153 тысячи, однако, в этот раз цена может стать в сотню раз больше. Заметим, что Mercedes-Benz 770K Grosser Offener Tourenwagen имеет 7,7-литровый 8-цилиндровый двигатель на 150 лошадиных сил, позволяющий тяжелому кабриолету разгоняться до 160 км/ч.
Теги: США, Донбасс, аукцион, лимузин, Гитлер, автомобиль
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