Детей расстреляли в парке, есть раненые

22.01.2018 13:40

В США произошло чрезвычайное происшествие в результате которого пострадало несколько детей

Как стало известно, в ночь на 22 января, во Флориде группа неизвестных людей расстреляла толпу подростков в парке, который расположен неподалеку от школы.

В результате стрельбы пострадали три ребенка.

Как сообщают свидетели стрельбы, среди раненных, как минимум, две девушки. Одной из них прострелили ноги. Информации о степени и серьезности ран на данный момент нет.

“Я открываю дверь, бегу и слышу, что по детям стреляют. Я медсестра”,- отметила очевидица событий Кениша Хант.

На данный момент правоохранители расследуют все обстоятельства происшествия. Мотивы преступников в настоящее время также выясняются.

Напомним, 18 января в Одессе в перестрелке полиция застрелила пророссийского террориста Валентина Дорошенко, члена т. н. «Партии Сталина», активного участника Куликова поля – одесского антимайдана, который находился в розыске с 2013 года. Во время перестрелки Дорошенко ранил двух полицейских, один из которых умер в больнице.

А 19 января, возле одесской школы №122 на улице Старопортофранковской неизвестный устроил перестрелку с копами, в результате чего погибло три правоохранителя.

Источник: Politeka