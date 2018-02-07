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Бомба замедленного действия: в тающих ледниках нашли опасную ртуть
Если ледники растают, огромное количество ртути попадёт в океан.
Специалисты выяснили, что вечная мерзлота скрывает существенные запасы ртути. Это вещество, как известно, чрезвычайно опасное для человека и для экосистем природы в целом, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Ученые высчитали приблизительное количество ресурса, которое хоронится подо льдами северного полушария. Запасы оказались достаточно внушительными: всего в мерзлоте в два раза больше ртути, чем на других территориях планеты, атмосфере и водах Мирового океана.
Пол Шустер отмечает, что ртуть может представлять реальную опасность для окружающей среды: таяние ледников сейчас ускорилось, следовательно, большие объемы вещества могут увеличить нагрузку на мировые запасы ртути.
Большие запасы существенно повлияют на природу не только близ лежащих территорий, но и всей планеты. Животные и люди начнут страдать неврологическими и репродуктивными заболеваниями, что грозит вымираем большого числа организмов.
Теги: Донбасс, ледник, ртуть
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