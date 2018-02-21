Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

Британский футуролог рассказал, когда люди станут бессмертными

21.02.2018 17:20
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Британский футуролог рассказал, когда люди станут бессмертными

Учёный уверен, что каждый человек сможет обрести вечную жизнь.

Ученый-футуролог Айан Пирсон пришел к выводу, что люди начнут жить вечно к 2050 году. На данный момент имеют шанс жить вечно люди, родившиеся в 1970 году и позже, сообщает Хроника.инфосо ссылкой на Новости Планеты.

Разумеется, воспользоваться новыми технологиями смогут сперва только состоятельные люди, а уже с течением времени к бессмертию придут и обычные граждане.

Футуролог представляет три версии, как наука и технологии смогут достичь бессмертия. Первый вариант предполагает замену органов, поэтому должна быть развита генная инженерия. При этом не обязательно наличие доноров: пересаживать будут искусственные органы, созданные на трехмерных принтерах.

Второй вариант более фантастический: люди будут загружать свое сознание в роботов. Во всех городах появятся некие станции, где можно будет взять «напрокат» Андроида.

И, согласно третьей теории, людям вообще не потребуются тела, даже роботизированные, поскольку вся жизнь перейдет в виртуальный мир. У людей появится возможность оцифровать свое сознание. При этом в сети каждый человек сможет жить так, как он захочет.



Теги: Донбасс, бессмертие, уфология, ученый
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх