Европейский парламент собирается полностью отказаться от использования пластиковой посуды

15.06.2018 10:05

Бюро законодательного органа Европейского Союза приняло решение касательного полного отказа от пластиковой посуды в Европарламенте.

Соответствующее решение предусматривает запрет на использование бутылок для питьевой воды и одноразовой посуды с июля 2019 года.



Об этом сообщает Украинформ.



После вступления в силу, во время всех проводимых мероприятий в здании Европарламента будет запрещено использование пластиковой посуды. В качестве замены будут установлены 166 фонтанчиков для подачи питьевой воды.

Источник: http://zi.dn.ua