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«Агрессия России – это факт»: в Польше выступили с жестким заявлением

27.06.2018 18:17
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«Агрессия России – это факт»: в Польше выступили с жестким заявлением

Польша проголосовала за сохранение санкций против России и не планирует перезагрузку отношений с агрессором.

Как передает replyua.net, об этом заявил президент этой страны Анджей Дуда после переговоров с главой Латвии, передает агентство PAP. «Мы будем противостоять любым действиям, которые имеют целью привести к какой-то перезагрузке в отношениях с Россией», - сказал он. При этом Дуда добавил, что несмотря ни на что, с Москвой нужно сохранить диалог.

«Наша страна абсолютно не стремится к тому, чтобы изолировать Россию, мы не выступаем за то, чтобы ее закрыть», - отметил президент Польши. В то же время он добавил, что не готов поддержать повышение уровня диалога с Москвой из-за оккупации украинской территории и агрессивного поведения РФ. 

«В первую очередь, Россия нужно проявлять добрую волю, ей следует показать, что хочет серьезно начать переговоры об установлении мира и успокоении ситуации, потому что, к сожалению, сегодня она - агрессор, и это факт», - добавил Дуда. 



Теги: Россия, Донбасс, Польша, агрессия, санкции
 
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