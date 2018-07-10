"Самоувольнение" Прилепина из банды "ДНР": Стрелков рассказал, на что обиделся сбежавший в РФ сепаратист

10.07.2018 22:00

Террорист и экс-главарь боевиков "ДНР" Игорь Стрелков (Гиркин) поделился в соцсети мнением, почему на самом деле сепаратист и вставший на сторону боевиков Донбасса писатель Прилепин решил сбежать в Москву. Сейчас террорист рассказывает жалобные истории о том, что в "республике" находился в ужасных условиях, которые серьезно подкосили его здоровье. Силы боевик надеется восстановить в Москве, после чего начнет снова писать книги, передает "Диалог.UA".

Скрин сообщения Гиркина в соцсети показал украинский блогер Necro Mancer. Гиркин считает, что Прилепин сбежал в Россию из-за того, что "высшие чины" надумали его группировку "влить" в состав фейковых "регулярных ВС ЛДНР". Источники также сообщают, что, по сути, это лишило бы Прилепина роли "первой скрипки" и прямого влияния на боевиков в своем "батальоне".

Поэтому сепаратист решил "громко хлопнуть дверью" и, обидевшись, уехать в Москву. Теперь террорист заявляет, что будет разгребать кучу накопившихся дел, которые собрались за годы участия Прилепина в кровопролитной войне на Донбассе в рядах российских оккупантов.