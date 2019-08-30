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«Комфортно, надеюсь»: Гиркин разозлился на РФ из-за потерь НВФ
30.08.2019 19:45
Экс-командир подразделений НВФ «ДНР» Игорь Гиркин-Стрелков с возмущением отреагировал на серьезные потери в рядах НВФ за последние несколько дней. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети, пишет ДонПресс.
Так, комментируя гибель членов НВФ, он гневно пишет, что причиной тому, якобы, является «сакральное безальтернативное наколенное перемирие»:
«Укры произвели обстрел наших позиций недалеко от н.п. ГРИГОРОВКА. Применили 120-мм минометы, крупнокалиберные пулеметы. В результате обстрела трое военнослужащих погибли, пятеро получили ранения.»
При этом он в очередной раз упрекает власти РФ, отмечая:
«Стоятель за спинами женщин и детей»! Ау-у-у! Как стоится? Комфортно, надеюсь?
Теги: Донбасс, злость, потери, Гиркин, НВФ
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