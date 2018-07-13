Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Мир

В Британии активисты запустили в небо «малыша Трампа»

13.07.2018 16:05
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Британии активисты запустили в небо «малыша Трампа»

В Великобритании активисты, протестующие против визита президента США Дональда Трампа, запустили в воздух гигантский надувной шар в форме американского лидера в образе младенца в подгузнике и со смартфоном в руке.

По данным СМИ, «малыш Трамп» поднялся в воздух с площади возле Вестминстерского дворца, где проходят заседания парламента Великобритании. Шар удерживали на веревках в 15 метрах над землей.

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, Великобритания, Дональд Трамп, воздушный шар
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх