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Стало известно, какое наследство получат дети Иосифа Кобзона

31.08.2018 10:25
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Стало известно, какое наследство получат дети Иосифа Кобзона

В четверг, 30 августа, умер Иосиф Кобзон в одной из клиник. Артист оставил своим детям внушительное наследство, при жизни Кобзону принадлежало большое количество недвижимости. 

В подмосковном поселке Баковка артисту принадлежит 2 гектара земли: шесть построек: жилые дома — 413 кв.м, 548 кв.м, 262 кв.м, гостевой дом — 568 кв.м, дом охраны — 417 кв.м, хозблок — 191 кв.м. Примерная стоимость всей «резиденции» составляет около 400 миллионов рублей (около шести миллионов долларов).

У Кобзона осталась семья: вдова Нинель, двое детей и десять внуков.

Напомним, причиной смерти народного артиста СССР — прогрессирование онкологической болезни.

 

Источник: https://antikor.com.ua 



Теги: Донбасс, дети, наследство, Иосиф Кобзон
 
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