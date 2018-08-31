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Стало известно, какое наследство получат дети Иосифа Кобзона
31.08.2018 10:25
В четверг, 30 августа, умер Иосиф Кобзон в одной из клиник. Артист оставил своим детям внушительное наследство, при жизни Кобзону принадлежало большое количество недвижимости.
В подмосковном поселке Баковка артисту принадлежит 2 гектара земли: шесть построек: жилые дома — 413 кв.м, 548 кв.м, 262 кв.м, гостевой дом — 568 кв.м, дом охраны — 417 кв.м, хозблок — 191 кв.м. Примерная стоимость всей «резиденции» составляет около 400 миллионов рублей (около шести миллионов долларов).
У Кобзона осталась семья: вдова Нинель, двое детей и десять внуков.
Напомним, причиной смерти народного артиста СССР — прогрессирование онкологической болезни.
Источник: https://antikor.com.ua
Теги: Донбасс, дети, наследство, Иосиф Кобзон
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