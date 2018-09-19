Человечеству не спастись: на Землю надвигается "луч смерти", который уничтожит все живое

19.09.2018 09:27

В научном мире появилась еще одна гипотеза о гибели планеты. Астрономы предупреждают о неизбежном конце света, который наступит с приближением "луча смерти".

Устрашающее открытие сделали ученые из США, которые назвали смертоносное количество энергии "лучом смерти". "Луч", который приближается к земному шару, является гравитационными и электромагнитными волнами, радиоволнами, гамма- и рентгеновскими лучами, передает "Диалог.UA" со ссылкой на "Российский Диалог".

Все они объединены в один смертоносный для планеты "пучок", природу которого, к сожалению, специалисты изучить не могут из-за огромного расстояния. Однако как только он подберется к нашей Галактике, ученые начнут тщательно изучать его.

Ранее научные деятели вычислили дату гибели Земли. Напомним, Нибиру, которая приблизилась к земному шару, озарила небо над Великобританией багровым заревом. Также специалисты бьют тревогу из-за колоссальных изменений климата: вскоре жители планеты могут выживать в условиях вечного холода или аномальной жары.



Источник: www.dialog.ua