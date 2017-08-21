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К ЗЕМЛЕ ЛЕТИТ КРУПНЫЙ АСТЕРОИД
Астероид, которому ученые дали название Флоренс, является самым большим за всю историю NASA. И, на данный момент, астероид летит к Земле. Согласно данным специалистов, диаметр астероида составляет 4,4 км. Ближе всего к нашей1 планете он окажется 1 сентября.
Для планеты данное небесное тело не опасно, так как даже когда он будет максимально близко к Земле, это будет расстояние в 7 миллионов км. То есть, это в 18 раз дальше, чем до Луны.
Астероид Флоренс открыли в 1981 году австралийским астероидом Шелти Басом. Имя небесному телу дали в часть Флоренс Найтингейл, британской медсестры XIX века. Астероид обращается на своей орбите на протяжении двух с половиной лет.
Когда небесное тело будет приближено к земле, то его можно будет увидеть в телескоп в таких созвездиях, как Южная Рыба, Козерог, Володей и Дельфин. Астрономы собираются пользоваться данной возможностью для того, чтобы изучить небесное тело по максимуму.
Теги: Донбасс, космос, Земля, астероид
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