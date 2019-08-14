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Нам осталось каких-то 14 дней: ученые рассказали, что произойдет 28 августа
К Земле мчится космодесант инопланетян. Невиданных размеров астероид, которым напугали астрономы, оказался вовсе не астероидом.
По словам российских уфологов, к нашей планете летит на огромной скорости военный корабль пришельцев с Нибиру, передает Главред.
Эксперты в области изучения космоса настаивают, что столкновение с инопланетным объектом неминуемо - человечество ждёт апокалипсис.
К слову, учёные подтверждают приближающуюся опасность. Астероид размером с пирамиду Хеопса действительно является аппаратом пришельцев.
Во-первых, космическое тело не просто летит в пространстве, а движется по точно продуманной траектории, то есть им кто-то управляет.
Во-вторых, телескоп Хаббл засек, что корабль стартовал с Девятой планеты Солнечной системы, где спряталась планета смерти Нибиру.
Так вот, по подсчетам экспертов, десант пришельцев с Нибиру прилетит на Землю 28 августа.
Ученые говорят, что инопланетяне всего за три дня захватят всю планету. Всесокрушающие инопланетные мутанты хотят вернуть господство в Солнечной системе. Уже 1 сентября начнется конец света.
"В Святом писании есть пророчество об Армагеддоне, который произойдет в ближайшее время. С неба прилетит звезда, которая пустит на человечество поток огня. За первый час будет уничтожено 90% населения планеты, остальные 10% будут стерты с лица Земли с помощью природных катаклизмах", - сказал эксперт по Библии Пол Макгуайр, передает vladtime.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, космос, Земля, НЛО
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