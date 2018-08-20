К Земле из космоса движется мощнейшая взрывная волна

20.08.2018 09:15

Некоторое время назад исследователи зафиксировали мощный взрыв неизвестного происхождения в космосе.



Эксперты считают, что произошел взрыв планеты, однако астрономы опровергают эту теорию, но подтверждают, что сильная взрывная волна прошлась по всей Солнечной системе, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Golos.Ua



По словам исследователей, взрывная волна движется в сторону Земли на протяжении последних недель, но они не могут сказать, отразится ли она на нашей планете. Впрочем, астрономы утверждают, что взрывная волна приближается к Солнцу.



По их словам, сильная вспышка ослепила все приборы исследователей, но причину этого взрыва до сих пор никто не удалось установить. Между тем, уфологи предполагают, что речь идет о взрыве инопланетного корабля, и, исходя из мощности этого взрыва, можно предположить, что НЛО был огромных размеров.