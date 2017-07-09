Ученые рассказали, что взрыв метеорита на Луне был виден с Земли

09.07.2017 17:02

Взрыв от столкновения метеорита с Луной можно было наблюдать с Земли. Об этом сообщили специалисты NASA. По их словам космическое ДТП можно было увидеть при условии ясной погоды.

Контакт лунной поверхности и астероида был зафиксирован накануне. Масса метеорита, по подсчетам астрономов, составила 40 килограммов. К моменту «взаимодействия» космическая «торпеда» достигла скорости в 90 тысяч километров в час. Из-за такой впечатляющей скорости метеорита, повреждения спутник Земли получил весьма значительные. Одним из последствий контакта стал взрыв. Произошел он за счет высвобождения колоссальной энергии.

Ученые, да и простые обыватели, утешаются тем, что удар пришелся не на Голубую планету. Иначе на Земле образовался бы кратер, глубиной в 20 метров, а взрывная волна привела бы к тотальному уничтожению всего живого в радиусе нескольких километров.

Источник: newsyou.info