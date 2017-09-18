Все рубрики раздела
- У ЗЕМЛИ НА САМОМ ДЕЛЕ ДВА СПУТНИКА20:15
- Ученые раскрыли механизм неизбежного старения19:01
- Эксперты обнаружили первое изображение символа "ноль"15:44
- Вчені придумали речовину, здатну замінити алкоголь 07:48
- КАК ВСПЫШКИ НА СОЛНЦЕ ПОВЛИЯЮТ НЕ ЗЕМЛЮ22:30
- Ужасный паразит атакует людей, ученые бьют тревогу21:40
- Археологи раскрыли тайну цивилизации майя09:01
- Вечная мерзлота высвобождает смертельные вирусы16:04
- Медики раскрыли, чем полезен сон вместе с животными10:05
- Ученые раскрыли тайну удивительных океанских молний09:07
У ЗЕМЛИ НА САМОМ ДЕЛЕ ДВА СПУТНИКА
В ходе исследования астроному Роберту Джедике из Гавайского университета и Джереми Ваубайон из Парижской обсерватории удалось обнаружить еще один спутник планеты.
Благодаря компьютерному моделированию выяснилось, что с орбиты Земли никогда не уходит один астероид. В то время, как другие не остаются на орбите более девяти месяцев, возвращаясь на свои позиции вокруг Солнца.
Ученые считают астероид вторым спутником Земли, хоть размер его около одного метра. Однако несмотря на незначительные размеры, астронавты заинтересованы в данном космическом объекте.
Поскольку он является источником неизменного вещества, образовавшегося при создании Вселенной. И возможно однажды, если астероид упадет на землю, ученым удастся взять пробы данного материала.
Источник: http://zi.dn.ua
Теги: Донбасс, космос, спутник, Земля
- СТАЛИ ИЗВЕСТНЫ ПОДРОБНОСТИ ШКОЛЬНОГО ЧП В ПОКРОВСКЕ16:33
- В ОДНОЙ ИЗ ШКОЛ ПОКРОВСКА СЛУЧИЛОСЬ ЧП, УЧЕНИКОВ ЭВАКУИРОВАЛИ16:01
- СБУ призывает мариупольцев не выходить из дома14:41
- КАК ПОЛУЧИТЬ ПРОПУСК В ЗОНУ АТО НА ДОНБАССЕ БЕЗ ИНН13:56
- ДИКИЙ КАБАН ПОКУСАЛ ОТДЫХАЮЩЕГО В МАРИУПОЛЕ12:14
- Вблизи Мариуполя боевики использовали зенитную установку11:20
- Переселенцам могут вернуть избирательное право10:58
- Эксперт: Украина должна будет финансировать боевиков после введения миротворцев10:40
- «Перемирие» на Донбассе: позиции сил АТО обстреляли из артиллерии10:30
- В Мариуполе застрелили кабана-"перебежчика"10:10
- Еще один странный тренд: маникюр с автопортретом22:48
- Стало известно место Киева в рейтинге самых стрессовых городов22:30
- Пожар в Одессе: сегодня могут узнать имя третьего погибшего ребенка22:10
- Гройсман не выдумывай: Нацбанк урезал зарплаты украинцев21:50
- Дело «2 мая»: под судом началась драка21:38
- Нейробика - зарядка для мозга21:16
- Диетологи рассказали, как сделать чай максимально полезным для здоровья20:52
- Найєм анонсував «мобілізацію» для підтримки політреформи20:34
- У ЗЕМЛИ НА САМОМ ДЕЛЕ ДВА СПУТНИКА20:15
- Трамп в ООН сделал заявление по миротворцам20:00
- Нейробика - зарядка для мозга21:16
- Диетологи рассказали, как сделать чай максимально полезным для здоровья20:52
- Знаки Зодиака, которые легко вычеркивают людей из своей жизни18:41
- Чому анальгін є небезпечним?16:15
- Что такое обида и как научиться прощать09:58
- Когда применять йод, а когда зеленку09:47
- Як вивести солі з організму в домашніх умовах?08:43
- Интуитивное питание: ешь что хочешь и не толстей08:00
- Врачи рассказали, как быстро восстановить кожу после лета07:50
- Чем вредна халва07:24
- Народная артистка Украины устроила танцы и песни «на костях» сгоревших детей в Одессе
- "Канны рыдают в истерике...": в сети хохочут над кинофестивалем в Крыму
- Траур? Нет, не слышали: не смотря на трагедию и гибель детей, в Одессе прошел концерт Ирины Билык
- Бывший глава НАТО из зоны АТО обратился с мощным призывом к Европе
- Стало известно о закрытых переговорах по развязке конфликта на Донбассе
- У Запоріжжі АТОвець побив маршрутника через відмову в безкоштовному проїзді
- Документы и проблемы: что нужно знать переселенцам
- Эксперт: через пару недель украинцев ждут рекордные цены на картофель
- Европе предрекли самую лютую за последние 100 лет зиму
- СБУ призывает мариупольцев не выходить из дома