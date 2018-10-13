- Россия срочно отправила в Азовское море боевые корабли: СМИ сообщили тревожную новость20:48
- Активисты назвали "кровавую" торговлю с оккупантами неприемлемой19:42
- Названа дата восстановления линии связи Vodafone в ОРДО18:42
- "Не повторим 2014 год и отобьем российскую атаку", – громкое заявление командующего ВМС ВСУ18:09
- В «ДНР» объявили о ряде задержаний по подозрению в коррупции17:38
- Прокуратура официально признала взрывы в Ичне диверсией - осталось выяснить, стоит ли за преступлением Россия16:41
- ЕС без проблем покупает украинский лес как "дрова" - британский эколог16:22
- В Минске на переговорах по Донбассу Украину представит Демченко вместо Кучмы15:40
- В Кремле создали проект, который займется идеологической подготовкой признания "Л/ДНР"14:22
- "Минск - 2" помог России стать "неуязвимой" в ООН: кто может заставить Кремль закончить войну на Донбассе13:42
Российский наемник после смерти "подставил" Кремль, полностью разоблачив агрессора
Сеть активно обсуждает обличительное фото наемника "ЛНР" из России по кличке "Питер", ликвидированного на Донбассе. Внимание на важную деталь на изображении боевика гибридной армии РФ обратил офицер ВСУ Анатолий Штефан, передает "ЛентаUA.net".
Ликвидирован террорист Никита Ширяев из российского Санкт-Петербурга был еще в минувший понедельник, 8 октября. Получив серьезное ранение в бою с ВСУ, он скончался в госпитале оккупированного Донецка. Вскоре его тело будет вывезено в РФ для похорон.
Пособники оккупанта, делясь потерей в соцсетях, обнародовали его весьма обличительное фото. На нем на Ширяеве обнаружилась форма украинского образца с весьма характерными пикселями. По всей видимости, наемник принимал активное участие в постановках пропагандистов РФ о якобы "преступлениях" украинской армии: обстрелах населенных пунктов, продаже вооружения террористам "Л/ДНР" и прочих.
Сеть "бурлит" из-за фото с ликвидированным Питером. "Старая НКВДешная практика. Ничего нового. А потом возникают "маленькие мальчики в трусиках", - напомнил комментатор один из самых громких фейков российской пропаганды об Украине.
Теги: Донбасс, наемник, Кремль, разоблачение, ЛНР, агрессор
- Захарченко "приуныл": в Кремле "за секунду до взрыва" решили вплотную заняться "Л/ДНР" - подробности
- Эксперт: Для Кремля "Л-ДНР" стали дорогим удовольствием
- Раскрыт новый план Кремля в отношении Донбасса
- «Васька умер»: в РФ в День победы скончался наемник, воевавший в ОРДЛО
- Еще одно доказательство: пленный наемник рассказал о псковских десантниках
- У Путина одобрили отмену выборов на оккупированном Донбассе
- Боевики «ДНР» в Донецке устраивают новые блокпосты. Людей пропускать не будут23:52
- Енакиево на грани взрыва: встреча медиков с "депутатом" обернулась бунтом и похищением "зачинщицы"23:49
- Ситуация на Донбассе: боевики снова применили тяжелое вооружение22:31
- "Лучше жить с миром, чем с войной", - жители Донбасса переселяются в Чернобыль. ВИДЕО21:59
- В ОРЛО неизвестные похитили «герб ЛНР»21:25
- Названа дата восстановления линии связи Vodafone в ОРДО18:42
- "Не повторим 2014 год и отобьем российскую атаку", – громкое заявление командующего ВМС ВСУ18:09
- В «ДНР» объявили о ряде задержаний по подозрению в коррупции17:38
- Оккупированная Горловка попала под обстрел: повреждены гаражи и автомобили17:01
- В Горловке боевики «ДНР» муштруют на плацу младших школьников15:58
- Боевики «ДНР» в Донецке устраивают новые блокпосты. Людей пропускать не будут23:52
- Енакиево на грани взрыва: встреча медиков с "депутатом" обернулась бунтом и похищением "зачинщицы"23:49
- Ситуация на Донбассе: боевики снова применили тяжелое вооружение22:31
- "Лучше жить с миром, чем с войной", - жители Донбасса переселяются в Чернобыль. ВИДЕО21:59
- В ОРЛО неизвестные похитили «герб ЛНР»21:25
- Россия срочно отправила в Азовское море боевые корабли: СМИ сообщили тревожную новость20:48
- Обнаружены тела пилотов, погибших при крушении Су-2720:11
- Нужно ли украинцам менять паспорт на ID-карту?19:54
- Активисты назвали "кровавую" торговлю с оккупантами неприемлемой19:42
- Томос для Украины. Почему решение Константинополя является историческим?19:20
- Во что верят водители: 7 примет и суеверий23:07
- Как в домашних условиях почистить золотые украшения?22:42
- Медики подсказали, когда пить кофе, чтобы не навредить здоровью22:15
- Украинцы перестают покупать обычный хлеб20:20
- Врачи подсказали, от каких продуктов стоит отказаться пожилым людям16:55
- В старости бедность не грозит этим 4 знакам Зодиака15:45
- Любовь, здоровье, финансы. Гороскоп на неделю с 15 по 21 октября для всех знаков зодиака14:38
- Пять примет на удачу, которые сбываются всегда14:20
- Эпидемия началась: опасная болезнь скосила 143 тысячи украинцев13:20
- Самые счастливые имена для девочек08:54
- Под Горловкой НВФ понесли серьезные потери: убит известный наемник
- Россиянин поражен кладбищем боевиков с Донбасса в Колпино: "Это правда, много могил, тут одни наши"
- У Путина готовы пойти на мирное урегулирование по Донбассу
- Стреляли в воздух, били бутылки о голову: в Горловке оккупанты устроили «праздник» для жителей
- Оккупированная Горловка попала под обстрел: повреждены гаражи и автомобили
- Донбасс возвращается в Украину: СМИ в "ДНР" начали агитировать за Украинское государство
- Важная информация для пресекающих линию разграничения - КПВВ будут передвигаться
- Россия сократила финансирование ОРДЛО: идет сокращение «бюджетников»
- Бойцы К-2 не оставили камня на камне на позиции врага на Светлодарской дуге. ВИДЕО
- Со вторника не будут пускать: боевики возвели пост, блокирующий выезд из Донецка, - жители бьют тревогу в Сети