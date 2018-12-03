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Турция согласится перекрыть пролив Босфор для военных кораблей РФ, - названо условие
Власти Турции дадут свое согласие перекрыть пролив Босфор для российских военных кораблей, о чем заявил в своем комментарии «Обозревателю» эксперт международник Андрей Каракуц, пишет replyua.net. Но при этом он отметил, что Анкара пойдет на такой шаг только в том случае, если Россия вторгнется в Украину, или же если будет существовать угроза самой Турции.
Также он отметил, что согласно конвенции Монтре от 1936 года, власти Турции имеют возможность перекрывать Босфорский пролив для кораблей воюющих стран, и именно в этом есть препятствие. Каракуц подчеркнул: «Россия нам ведь не объявляла войну. А такого рода гибридная война, как сейчас фактически позволяет Российской Федерации прикрываться заявлениями о какой-то агрессии с украинской стороны, о каких-то там инцидентах. Там очень не хотят, чтобы их действия попадали под определение международного права об объявлении войны. Они предпринимают попытки делать все это другими средствами».
Кроме того международник считает, что если официально нет войны, то это даст России возможность обжаловать перекрытие Босфорского пролива.
Теги: Донбасс, Турция, Босфор, корабли
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- Турция согласится перекрыть пролив Босфор для военных кораблей РФ, - названо условие21:30
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