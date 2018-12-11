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"Путин - немецкий шпион": после грандиозного скандала вокруг Путина со срочным заявлением выступил Песков

11.12.2018 17:12
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"Путин - немецкий шпион": после грандиозного скандала вокруг Путина со срочным заявлением выступил Песков

Разразившийся грандиозный скандал после публикации немецкой газета Bild об обнаружении в архивах Министерства государственной безопасности ГДР, известного как Штази, служебного удостоверения на имя российского президента Путина продолжает набирать обороты.

Кремль в срочном порядке сделал заявление через пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, который в комментарии российскому изданию "РБК" прокомментировал информацию и рекомендовал обратиться за разъяснениями в Службу внешней разведки России.

Опубликованное заявление Пескова не было убедительным и было сделано в спешке сразу после появления публикации. Песков допустил, что во времена Советского Союза спецслужбы двух стран могли обмениваться документами.

Публикация немецкого издания уже стала информационной бомбой - российского президента уже открыто называют немецким шпионом.

Путину вспомнили и сдачу территорий Китаю и развал России за 18 последних лет.

Источник: dialog.ua



Теги: Россия, Донбасс, Путин, разведка, ГДР, шпионаж, Песков
 
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