Аваков не допустит силового противостояния церквей

30.12.2018 17:25

По мнению министра МВД, сегодня еще одним фактором дестабилизации в стране может стать церковное противостояние. Получение Томаса и создание украинской поместной церкви – это очень хорошо и правильно, однако политсилы спекулируют на этом и пытаются разжечь огонь вражды, пишет replyua.net со ссылкой на Украинскую правду.



Поэтому, со стороны силовиков, очень важно не допустить столкновений на почве религиозных интересов, в стране необходимо все решить мирным путем, не создавая угрозы для жизни граждан. Как отметил министр, очень важно, чтобы одни церкви поняли всю объективность процесса, а другие не форсировали процесс и не привлекали к нему слишком много внимания. Это должны понимать, как верующие, так и представили обеих церквей, считает министр МВД.



Аваков также заявил, что ни одной из сторон он не позволит применение силы. Нанятые отряды для охраны Лавры или любых других храмов какой-либо из сторон будут разоружены, а все силовые попытки будут жестко пресекаться.