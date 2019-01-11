- Путин уже не рад: военный США рассказал о планах НАТО в Черном море19:40
- Путин находится в шаге от катастрофы: после этой ошибки рейтинг может рухнуть 19:20
- Россияне угрожают Путину вооруженным восстанием 18:40
- Мир шокировала новость о закрытии популярного мессенджера17:20
- Будет есть кусками: Путин вновь готовит захват Украины16:15
- Оккупанты провели в Крыму обыски в домах15:02
- Развяжет ли Путин Третью мировую войну: Кравчук озвучил резкий прогноз по агрессии РФ против Украины 14:15
- На выставке в Лас-Вегасе представили искусственное мясо: опубликовано видео13:14
- РосСМИ сообщили о скором обмене пленных украинских моряков12:45
- В Кабмине хотят потребовать от РФ вагоны, оставшиеся в ОРДЛО09:47
Путин находится в шаге от катастрофы: после этой ошибки рейтинг может рухнуть
Президент России Владимир Путин находится в шаге от настоящей катастрофы, которой для него лично и для России станет передача части островов курильской гряды под контроль Японии.
Российские социологи выяснили, что россияне выступают резко против сдачи российской территории, расценивая такой шаг как настоящая предательство.
Согласно публикуемым в российских информационных агентствах данным, жители РФ ни при каких обстоятельствах не готовы принять потерю Курил, при этом обоснование и мотивация выглядят эмоционально-патриотически: "мы за эти земли проливали кровь», «они исторически были нашими", "приличные государства территориями не разбрасываются", "наше не отдадим".
Более того, согласно полученным данным рейтинг Путина может обвалится и потерять целых 42% - именно для стольких россиян потеря Курил неприемлема.
При этом после непопулярной пенсионной реформы Путин просто не может позволить себе новое резкое снижение рейтинга. Напомним, ранее "Диалог.UA" сообщал, что Стрелков открыто угрожает Путину бунтом по всей стране.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, Путин, катастрофа, рейтинг
- "В субботу произойдет крупнейшая катастрофа для существования России и Путина" - Нардеп Кривенко
- Мнение: Кремлю дали последний шанс "сохранить лицо"
- Друг Януковича рассказал о катастрофе Путина: Киев уничтожит «русский мир»
- Слава Рабинович назвал олигофреном экономического советника Путина
- Мнение: "Просто так Донбасс, завернутый как конфету, Путин не отдаст"
- Указ Захарченко обернулся катастрофой для заводов "ДНР": соцсети сообщают, что ситуация критическая
- В неподконтрольной Макеевке от снега рухнул торговый ряд, есть пострадавшие18:20
- За минувшие сутки ликвидирован один и ранены двое боевиков «ДНР»17:43
- Мариуполь тонет! Горожане пожинают плоды непогоды (ФОТО)17:05
- В ОРДО назвали дороги, закрытые для движения транспорта16:00
- В Украине прогнозируют резкий рост цен на продукты: названа причина15:45
- Одолеть снег, отстоять и не умереть: В соцсетях обсуждают работу КПП «ДНР» в районе Майорска14:45
- Жительница Горловки скончалась после целого дня, проведенного на блокпосту «ДНР»14:29
- Трое пострадавших: машина компании «Вода Донбасса» попала под обстрел13:00
- Из-за непогоды перекрыта трасса Мариуполь - Бердянск12:30
- Ситуация на блокпостах: гигантские очереди на «Каргиле» и в Горловке, до Гнутово тяжело добраться11:50
- Путин уже не рад: военный США рассказал о планах НАТО в Черном море19:40
- Путин находится в шаге от катастрофы: после этой ошибки рейтинг может рухнуть 19:20
- Операции с картами ПриватБанка будут временно приостановлены: названы даты19:00
- Россияне угрожают Путину вооруженным восстанием 18:40
- В неподконтрольной Макеевке от снега рухнул торговый ряд, есть пострадавшие18:20
- На Земле ожидается сильнейшая магнитная буря18:00
- За минувшие сутки ликвидирован один и ранены двое боевиков «ДНР»17:43
- Мир шокировала новость о закрытии популярного мессенджера17:20
- Мариуполь тонет! Горожане пожинают плоды непогоды (ФОТО)17:05
- Жителям оккупированных территорий упростили условия участия в ВНО16:55
- Медики объяснили, как дневной сон влияет на здоровье16:47
- Эти знаки зодиака – патологические изменники10:00
- Как действовать при переохлаждении09:30
- Стало известно, можно ли вызвать семейного врача на дом22:27
- Динеро: самая низкая процентная ставка на онлайн кредит17:59
- Грипп и простуда: как отличить и как лечить17:19
- СВЯТОЧНЫЕ ГАДАНИЯ: НЕВИННАЯ ЗАБАВА ИЛИ ГРЕХ?13:44
- От звезды и до воды! Святочные гадания — как и когда правильно гадать на Святки11:36
- Как разным знакам зодиака спасти свои отношения от распада11:12
- Важные приметы об иконах, которые уберегут вас от несчастий10:17
- Трупы мужчин выносят с КПВВ «Майорское»: подробности
- Люди Медведчука прибыли в "ДНР" для "переговоров": СМИ озвучили цель скандального визита
- "Оцените глубину дыры, в которую ввергли Донбасс "защитники"", - в Сети высмеяли "достижение" "Центробанка ДНР"
- Батюшка Московского патриархата из Донецка с пулеметом пошел против Украины
- В Донецке поражены ценами на мясо после Нового года: "Цены дурдом, где же обещанная стабилизация"
- РФ готовит масштабную провокацию на Донбассе: фейк о "наступлении" ВСУ возле Донецка уже запущен
- Видео публикуется впервые: Мысягин показал, как ВСУ разгромили "ДНР" ударом с воздуха. ВИДЕО
- Террористы в "ЛНР" придумали новый способ наполнить пустую казну - пострадают проукраински настроенные жители
- "Не раз оскверняли", - на Донбассе показали "растущее" кладбище соратников убитого главаря ''ЛНР''
- Сотни пеших и километры машин: люди мерзнут в гигантских очередях на постах боевиков в Горловке и Еленовке