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Дания инициирует введение ЕС санкций против России из-за агрессии в Азовском море

29.01.2019 17:20
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Дания инициирует введение ЕС санкций против России из-за агрессии в Азовском море

Министр иностранных дел Дании Андерс Самуэльсен осудил обстрел и угон украинских судов сотрудниками ФСБ в Керченском проливе. Об этом сообщает "РБК-Украина" с сслылкой на пресс-службу МИД Дании.
Самуэльсен рассказал, что на этой неделе встретится со своими коллегами из ЕС на неформальной встрече министров иностранных дел ЕС в Бухаресте, где поставит вопрос о введении санкций против России, если украинские моряки не будут освобождены.
"ЕС должен реагировать на агрессивное поведение России. Если Россия не хочет освобождать моряков, я возьму на себя инициативу по введению новых санкций ЕС", - заявил Самуэльсен.
Как сообщалось ранее, Европейский Союз ожидает от России немедленного освобождения задержанных в районе Керченского пролива украинских моряков. На Совете Россия-НАТО союзники Североатлантического альянса призвали РФ освободить незаконно задержанных в Керченском проливе украинских моряков. Парламентская ассамблея Совета Европы 25 января проголосовала за годовой отчет Мониторингового комитета Ассамблеи, в котором осудила отсутствие прогресса в вопросе освобождения незаконно удерживаемых в России украинцев. До этого Парламентская ассамблея Совета Европы приняла украинскую резолюцию по Азову.



Теги: Россия, Донбасс, Азовское море, агрессия, Евросоюз, санкции
 
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