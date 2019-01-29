Дания инициирует введение ЕС санкций против России из-за агрессии в Азовском море

29.01.2019 17:20

Министр иностранных дел Дании Андерс Самуэльсен осудил обстрел и угон украинских судов сотрудниками ФСБ в Керченском проливе. Об этом сообщает "РБК-Украина" с сслылкой на пресс-службу МИД Дании.

Самуэльсен рассказал, что на этой неделе встретится со своими коллегами из ЕС на неформальной встрече министров иностранных дел ЕС в Бухаресте, где поставит вопрос о введении санкций против России, если украинские моряки не будут освобождены.

"ЕС должен реагировать на агрессивное поведение России. Если Россия не хочет освобождать моряков, я возьму на себя инициативу по введению новых санкций ЕС", - заявил Самуэльсен.

Как сообщалось ранее, Европейский Союз ожидает от России немедленного освобождения задержанных в районе Керченского пролива украинских моряков. На Совете Россия-НАТО союзники Североатлантического альянса призвали РФ освободить незаконно задержанных в Керченском проливе украинских моряков. Парламентская ассамблея Совета Европы 25 января проголосовала за годовой отчет Мониторингового комитета Ассамблеи, в котором осудила отсутствие прогресса в вопросе освобождения незаконно удерживаемых в России украинцев. До этого Парламентская ассамблея Совета Европы приняла украинскую резолюцию по Азову.