Американка заявила о встрече с древним летающим ящером

30.01.2019 09:01

Женщина утверждает, что доисторическое существо пролетело прямо над ней.



Лон Стриклер, исследователь из Америки, недавно получил письмо от одной женщины, которая якобы лично видела доисторическое создание в городе Гэри (штат Индиана), сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.



По словам очевидицы, нечто в точности напоминало летающих ящеров, которые процветали во времена существования динозавров. Сама встреча состоялась три года назад – летним утром 2016 года. Женщина ехала по Бродвею, как вдруг около заправки перед выездом на шоссе I-65 South увидела птерозавра.



Очевидица удивилась, почему никто больше не обращает внимание на огромное создание с крыльями. Доисторическая птица летела так низко, что её можно было разглядеть во всех деталях.



Дополнительно женщина отметила, что не принимает наркотические вещества и не пьёт спиртное. Встреча повторилась через пару недель на прежнем месте: видимо, создание неподалеку гнездится. Очевидица нашла в интернете фото, которое полностью описывает увиденное существо.



Лон Стрклер уточнил в телефонном режиме, что птерозавр был в длину, как автомобиль. Он имел крылья, в два раза превышающие длину тела. По мнению исследования, существо видели все жители района, но решили не оглашать это. Позже доисторического ящера увидел муж женщины и друг.



Возможно, около заправки живет два птерозавра, так как во второй раз габариты создания были поменьше.