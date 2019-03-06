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Конец света 8 марта: летящий к Земле 200-метровый астероид "сотрет в порошок" человечество

06.03.2019 21:00
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Конец света 8 марта: летящий к Земле 200-метровый астероид "сотрет в порошок" человечество

Ученые рассказали, что параметры приближающегося к Земле страшного астероида в десять раз больше размеров естественного спутника Земли.

Новую угрозу человечеству из открытого космоса обнаружили исследователи NASA. Ученые заявили, что если небесное тело не изменит траекторию своего полета, то уже 8 марта оно окажется на максимально опасном для нашей планеты расстоянии.

И жителям Земли это ничего хорошего не принесет, передает "Диалог.UA".

Речь идет о 200-метровом астероиде DN 2019, он может оказаться вблизи нашей планеты уже через сутки.

Этот факт переполошил представителей альтернативной науки, они считают, что может наступить конец света. И если DN 2019 не отклониться от своего курса, то 8 марта может и не быть.

Так как сила удара DN 2019 будет настолько шокирущей, что от Голубой планеты не останется и следа за считанные секунды. Ранее ученые признались, что окончательно уничтожит Голубую планету, назвав две основные причины смерти человечества. Также сообщалось о шокирующем послании, которое ученым передали пришельцы с коварной Нибиру.

Источник: www.dialog.ua 



Теги: Донбасс, астероид, 8 марта, конец света
 
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