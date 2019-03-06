- Путин нашел себе новую "Украину" и готовится к захвату: тревожный прогноз21:48
- Конец света 8 марта: летящий к Земле 200-метровый астероид "сотрет в порошок" человечество21:00
- Военнослужащим армии РФ запретили пользоваться гаждетами и общаться со СМИ20:33
- РФ готовит наступление, на Донбасс переброшена крупная партия танков 19:15
- Песков в реанимации после тяжелой операции: все подробности19:00
- «Удар по Путину»: в Крыму открыли первый украинский информационный ресурс18:25
- Россия хочет забрать с Донбасса в Сибирь учителей и докторов14:30
- Украина нанесет новый удар по «Газпрому»14:02
- В Чехии лев загрыз своего владельца12:40
- Ждем паники РФ: в Одессу зашли корабли НАТО12:35
Конец света 8 марта: летящий к Земле 200-метровый астероид "сотрет в порошок" человечество
Ученые рассказали, что параметры приближающегося к Земле страшного астероида в десять раз больше размеров естественного спутника Земли.
Новую угрозу человечеству из открытого космоса обнаружили исследователи NASA. Ученые заявили, что если небесное тело не изменит траекторию своего полета, то уже 8 марта оно окажется на максимально опасном для нашей планеты расстоянии.
И жителям Земли это ничего хорошего не принесет, передает "Диалог.UA".
Речь идет о 200-метровом астероиде DN 2019, он может оказаться вблизи нашей планеты уже через сутки.
Этот факт переполошил представителей альтернативной науки, они считают, что может наступить конец света. И если DN 2019 не отклониться от своего курса, то 8 марта может и не быть.
Так как сила удара DN 2019 будет настолько шокирущей, что от Голубой планеты не останется и следа за считанные секунды. Ранее ученые признались, что окончательно уничтожит Голубую планету, назвав две основные причины смерти человечества. Также сообщалось о шокирующем послании, которое ученым передали пришельцы с коварной Нибиру.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, астероид, 8 марта, конец света
- Мужские профессии донецких женщин
- Во внутренних войсках поздравили женщин-военнослужащих (ФОТО)
- Мариуполь пригрозил Киеву остановкой металлургических предприятий (ФОТО)
- Безработные крымчане наладили в Донбассе торговлю первоцветами
- Через несколько часов к Земле приблизится самый большой в истории астероид
- До сближения гигантского астероида с Землей осталось три дня
- Побег невозможен: В «Л-ДНР» минируют территорию вблизи военных частей20:15
- В Киевском районе Донецка обстрелом поврежден жилой дом19:45
- Увеличилось число грузовых автомобилей с неизвестными грузами, едущих через КПП «Гуково» и «Донецк»19:28
- РФ готовит наступление, на Донбасс переброшена крупная партия танков 19:15
- "Полный беспредел": Губарев неожиданно выступил против руководства «ДНР»18:35
- Пушилин дал прогноз о будущем Ахметова на Донбассе18:12
- "Экс-сослуживцы будут в истерике": в Украину сбежала еще одна террористка "ДНР"18:00
- В Кабмине рассказали, как жителям ОРДЛО и переселенцам участвовать в выборах17:00
- В Мариуполе врач "скорой" спас мужчину от ограбления16:30
- У Мариуполя гремели взрывы от обстрелов тяжелой артиллерией15:15
- Путин нашел себе новую "Украину" и готовится к захвату: тревожный прогноз21:48
- Переселенцы в Днепропетровской области могут получить помощь на лечение от «Каритас Донецк»21:27
- В Украину попали опасные бракованные презервативы Durex21:14
- Конец света 8 марта: летящий к Земле 200-метровый астероид "сотрет в порошок" человечество21:00
- В Украине упал курс доллара и евро20:46
- Военнослужащим армии РФ запретили пользоваться гаждетами и общаться со СМИ20:33
- Побег невозможен: В «Л-ДНР» минируют территорию вблизи военных частей20:15
- Новые стандарты: с апреля карточки Visa в Украине будут бесконтактными20:00
- В Киевском районе Донецка обстрелом поврежден жилой дом19:45
- Увеличилось число грузовых автомобилей с неизвестными грузами, едущих через КПП «Гуково» и «Донецк»19:28
- В Украину попали опасные бракованные презервативы Durex21:14
- Новолуние 6 марта 2019, день кармического очищения: влияние на знаки зодиака17:15
- Сколько молочных продуктов можно употреблять в день15:46
- Ученые сделали сенсационное открытие о пользе сна14:15
- Великий пост: дата начала и правила11:31
- Медики рассказали, к чему приводит хроническая усталость10:17
- Стало известно, как похудеть во время работы за компьютером08:33
- 10 снов, которые нельзя игнорировать07:10
- Книга рекордов Украины признала Корвалол «Фармак» самым известным седативным лекарственным препаратом22:24
- Ученые выявили вред молочных продуктов22:00
- Украинцы нашли замену евробляхам, и такого никто не ожидал
- ВСУ ракетой с 3 км разгромили вражеский ЗИЛ с боеприпасами
- Пасечник отдал "грозный" приказ по ситуации в Луганске: требование главаря "ЛНР" сильно удивило соцсети
- «Слава Украине! Героям слава!»: бойцы ВСУ уничтожили подкрепление боевиков в зоне ООС
- В «ДНР» объявили режим ЧС в Верхнеторецком и Ясиноватой
- Счастливчики месяца: астролог рассказал, кого ждет успех в марте
- РФ готовит наступление, на Донбасс переброшена крупная партия танков
- Казанский рассказал о возможности восстания жителей ОРДЛО против боевиков на Донбассе
- Пушилин рассказал, какие товары ОРДО «продает на экспорт»
- "Народ загибается, без Украины пропадем", - Ходаковский "прозрел"