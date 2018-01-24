К Земле летит астероид размером с небоскреб

24.01.2018 08:25

Максимально близко к Земле небесное тело окажется 4 февраля.



Астероид 2002 AJ129, размеры которого можно сравнить с небоскребом, и по разным данным, составляет от 0,5 до 1,2 километра. Он движется со скоростью около 34 километров в секунду.



Об этом сообщает NASA, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.



Максимально близко к Земле небесное тело окажется 4 февраля, однако и в этот момент он будет на расстоянии в десять раз больше, чем между Землей и Луной. Так, по словам ученых, астероид пролетит на расстоянии 4,2 миллиона километров от планеты.



Астероид 2002 AJ129 классифицируют как "потенциально опасный", однако вероятность его столкновения с Землей равна нулю.



Он был открыт 15 января 2002 года. Скорость астероида при его сближении с Землей составляет 34 километра в секунду. Высокая скорость вращения астероида является следствием особенностей его орбиты – он приближается очень близко к Солнцу (на расстояние 18 миллионов километров).