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К Земле летит астероид размером с небоскреб
Максимально близко к Земле небесное тело окажется 4 февраля.
Астероид 2002 AJ129, размеры которого можно сравнить с небоскребом, и по разным данным, составляет от 0,5 до 1,2 километра. Он движется со скоростью около 34 километров в секунду.
Об этом сообщает NASA, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Максимально близко к Земле небесное тело окажется 4 февраля, однако и в этот момент он будет на расстоянии в десять раз больше, чем между Землей и Луной. Так, по словам ученых, астероид пролетит на расстоянии 4,2 миллиона километров от планеты.
Астероид 2002 AJ129 классифицируют как "потенциально опасный", однако вероятность его столкновения с Землей равна нулю.
Он был открыт 15 января 2002 года. Скорость астероида при его сближении с Землей составляет 34 километра в секунду. Высокая скорость вращения астероида является следствием особенностей его орбиты – он приближается очень близко к Солнцу (на расстояние 18 миллионов километров).
Теги: Донбасс, Земля, астероид
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