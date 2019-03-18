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Над Беринговым морем взорвался метеорит
До сих пор этот взрыв оставался в значительной степени незамеченным.
Эксперты NASA заявили, что в декабре в атмосфере Земли взорвался огромный огненный шар.
Взрыв был вторым по величине в своем роде за последние 30 лет и самым большим со времен падения челябинского метеорита в 2013 году, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на nv.ua.
До сих пор этот взрыв оставался в значительной степени незамеченным, потому что он произошел над Беринговым морем у российского полуострова Камчатка. Взрыв космической скалы освободил в 10 раз больше энергии, чем при взрыве атомной бомбы в Хиросиме.
Примерно в полдень по местному времени 18 декабря астероид пронесся сквозь атмосферу со скоростью 32 км / с по крутой траектории в семь градусов. Космическая скала размером в несколько метров взорвалась на 25,6 км над поверхностью Земли с энергией удара 173 килотонн.
Линдли Джонсон, офицер по защите планет в NASA, сказал, что такой большой метеорит попадает на Землю только два или три раза каждые 100 лет.
"Это было на 40% меньше энергии, чем при взрыве в Челябинске, но это было над Беринговым морем, поэтому он не имел такого же эффекта и не появлялся в новостях", - сказал Келли Фаст, руководитель программы наблюдений за околоземными объектами в NASA.
Доктор Джонсон сказал, что огненный шар попал в область, расположенную недалеко от маршрутов, которые используются коммерческими самолетами, летевшими между Северной Америкой и Азией. Поэтому исследователи связались с авиакомпаниями, чтобы узнать, были ли какие-либо сообщения о наблюдениях этого события.
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Добавим, в 2005 году Конгресс поручил NASA, найти 90% околоземных астероидов размером 140 метров или более к 2020 году. Космические камни такого размера повлияют на целые регионы, если столкнутся с Землей. Но ученые считают, что им потребуется еще 30 лет, чтобы выполнить эту директиву Конгресса.
Теги: Донбасс, море, метеорит
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