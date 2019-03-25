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«Кроме Крыма и Донбасса, мы заберем Белгород, Ростов, Тамань и Кубань»: украинский военный рассказал о крахе РФ
Бывший командир разведывательной роты полка «Азов» Сергей «Боцман» Коротких в эфире «5 канала» рассказал о крахе РФ, а также переходе ее земель под украинскую власть, передает replyua.net. По его словам, Россия непременно развалится как государство после падения режима Владимира Путина.
«Я прогнозирую, что режим Путина упадет. Он старый человек, рано или поздно должен умереть. Медведев слабый. Как показал опыт его правления, он не сможет править так, как Путин. Я уверен в том, что это вызовет распад государства, и откроется окно возможностей в том числе для создания великой Киевской Руси. Я надеюсь, кроме Крыма и Донбасса, забрать Белгород, Ростов, Тамань, Кубань», — сказал экс-доброволец АТО. Он отметил, что причиной этому станет тот факт, что у Путина нет сильного преемника. Кроме того, ситуацию усугубит огромное количество конфликтов внутри России.
«Она развалится еще по той простой причине, что люди, наворовавшие там денег, не хотят жить, закрывшись внутри России. Недовольство элит там внутри — это еще один фактор, который приведет к развалу России. Демографический фактор, фактор Северного Кавказа, фактор нарастающего исламизма, фактор недовольства тех, кто находится за Уралом, — так называемые Новосибирские республики и все остальное, о чем говорили в 2000-х годах, потом прибили. Но, тем не менее, эти настроения никуда не делись», — говорит он.
Теги: Донбасс, Крым, Ростов-на-Дону, Белгород
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