- Страшные взрывы в Китае: число погибших выросло до 64, 28 считаются пропавшими без вести12:15
- Коллапс в Успенке: на границе с Россией в ОРДО простаивает масса машин11:16
- Россия готовится к войне и отправляет войска в охваченную протестами страну07:12
- Не спасется никто: ученый вычислил дату начала Третьей мировой17:00
- Ученые рассказали о надвигающихся магнитных бурях 13:01
- Киев вернет Донецк. Кого накажут за «ДНР». ВИДЕО09:18
- Террорист Гиркин "сдал" Путина по полной: главарь боевиков рассказывает, сколько у президента РФ клонов. ВИДЕО21:33
- Оккупанты нашли применение Керченскому мосту в Москве18:31
- Паспорта России для "ДНР" и "ЛНР": в Донецке объяснили, почему этого никогда не будет17:32
- «Халявный сыр»: Ходаковский изменил мнение о выдаче паспортов РФ в ОРДЛО14:12
Страшные взрывы в Китае: число погибших выросло до 64, 28 считаются пропавшими без вести
Количество жертв мощного взрыва на заводе по производству пестицидов в китайском городе Янчэн (провинция Цзянсу) 21 марта по состоянию на 24 марта увеличилось до 64 человек, еще 28 считаются пропавшими без вести, сообщает South China Morning Post, передает Гордон.
Более 600 человек получили при взрыве ранения различной степени тяжести. Более 1600 домов получили повреждения. Площадь спасательной операции увеличили с 1,1 до 2 км.
Катастрофа вызвала большой общественный резонанс и возмущение. В ней обвиняются владельцы и дирекция завода – ранее они несколько раз получали предупреждения о ненадлежащем соблюдении техники безопасности и были оштрафованы за нарушения. В данный момент их арестовала полиция.
Власти сообщают, что существует угроза экологической катастрофы – поступают сообщения об утечке химических веществ из резервуаров для хранения серной и азотной кислот на месте катастрофы. В провинции усилены меры против загрязнения, химические вещества перевозятся на другие объекты, интенсифицирована работа по удалению зараженных химикатами сточных вод.
Авария в Янчэн стала одной из самых серьезных промышленных аварий в стране за последние годы.
Специалисты определяют экологический ущерб от ЧП.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, Китай, взрыв, завод, погибли
- В Китае прогремел взрыв на химзаводе: десятки погибших
- На заводе в Шанхае прогремел взрыв: десятки пострадавших
- На Донеччині підлітки постраждали від вибуху у покинутому приміщенні заводу
- На оборонном заводе в России произошел взрыв: есть погибшие
- Взрыв на Краматорском заводе. Погиб газосварщик
- В Донецке произошел взрыв на металлургическом заводе
- Боевики на Донбассе интересно заговорили об Украине: стали известны интригующие подробности11:31
- Коллапс в Успенке: на границе с Россией в ОРДО простаивает масса машин11:16
- Армия РФ охватила Донбасс мощным огнем минометов и БМП10:48
- Проблемы с доступом к медицине, продуктам, воде и работе: В МККК рассказали о жизни в серой зоне10:30
- «Слава Украине! Героям Слава!»: бойцы ВСУ нанесли сокрушительный удар в ответ по боевикам09:12
- Вхождение Донбасса в состав России: Поклонская приехала в Донецк с неожиданным заявлением 08:30
- В Донецке проведут митинг против комендантского часа08:16
- Боевики "ДНР" планируют захват Мариуполя и Днепра: в Донецке рассказали, чего хотят в день выборов президента. ВИДЕО22:20
- В центре Донецка в одной из квартир прогремел взрыв: госпитализирован мужчина 21:53
- ""Народная республика" существует для того, чтобы люди страдали", - Казанский о срыве боевиками открытия КПВВ "Золотое"20:52
- «Все были на таких эмоциях»: Зеленский объяснил свои слова о готовности стать на колени перед Путиным12:31
- Страшные взрывы в Китае: число погибших выросло до 64, 28 считаются пропавшими без вести12:15
- 25 марта в Украину придут сильные магнитные бури12:02
- «Зима возвращается»: синоптики дали неутешительный прогноз11:47
- Боевики на Донбассе интересно заговорили об Украине: стали известны интригующие подробности11:31
- Коллапс в Успенке: на границе с Россией в ОРДО простаивает масса машин11:16
- Самолечению – бой. В Украине меняют правила продажи лекарств11:02
- Армия РФ охватила Донбасс мощным огнем минометов и БМП10:48
- В Амстердаме представили талисман Евро-2020 (ВИДЕО)10:40
- Проблемы с доступом к медицине, продуктам, воде и работе: В МККК рассказали о жизни в серой зоне10:30
- 25 марта в Украину придут сильные магнитные бури12:02
- Как на пару часов избавиться от зубной боли: народные способы10:03
- Астрологи составили любовный гороскоп с 25 по 31 марта09:30
- Названы болезни, с которыми помогает бороться обычная вода09:03
- Ученые изобрели необычный метод лечения алкоголизма08:04
- "Геноцид украинцев": американский бизнесмен о схемах Порошенко. ВИДЕО21:16
- На тележке для овощей за сотни рублей: Как пенсионеры добираются до КПВВ «Станица Луганская» из «ЛНР»20:19
- Как кандидаты в президенты Зеленский и Порошенко будут возвращать Донбасс? ВИДЕО18:49
- Названы симптомы рака мозга, которые все игнорируют17:47
- Не спасется никто: ученый вычислил дату начала Третьей мировой17:00
- Поклонская внезапно появилась в Донецке: заявление со сцены вызвало скандал - жители "ДНР" возмущены
- Паспорта России для "ДНР" и "ЛНР": в Донецке объяснили, почему этого никогда не будет
- "Уже 8 человек сгинули, схема одна и та же", - в "ДНР" начали бесследно исчезать люди одной профессии
- Жителям "ЛДНР" посулили паспорта РФ: что известно о возможном нововведении
- Боевики клянут Пушилина за молчание о полных моргах: реальные потери "ДНР" на Донбассе "слили" в Сеть
- ВСУ сравняли с землей крупнейший блиндаж "ДНР" - ПТРК боевиков стал пеплом: "Это был их бастион". ВИДЕО
- «Ужас, что творится»: в соцсети сообщили об огромных очередях на блокпостах ОРДО
- Названы симптомы рака мозга, которые все игнорируют
- Соцсети: украинская ДРГ нанесла серьезный урон НВФ под Спартаком
- Светит ли «Л/ДНР» включение в состав РФ: эксперт дал прогноз