- Политолог: жителям Донбасса пора задуматься – Кремль уже утвердил планы массовых захоронений10:00
- Из-за страха к Зеленскому, Путин готовит очередной «сюрприз» Донбассу08:01
- Путин подписал закон о «суверенном интернете» в России07:45
- Не только паспорта: Путин готовит еще один подарок "республикам Донбасса" из-за позиции Зеленского22:35
- Хозяином шахты в "ЛНР", где погибли 17 человек, оказался доктор, разворовывавший российскую гуманитарку, – Казанский21:51
- Для отдельных категорий: Путин упростил порядок получения гражданства РФ для украинцев19:03
- Волкер рассказал о возможных уступках Зеленского Путину и последствиях для Украины17:45
- Известная модель утонула, пытаясь спасти любимых щенков15:41
- Гордон рассказал, что Украине нужно сделать для возвращения Крыма и Донбасса. ВИДЕО14:54
- 1 Мая: стихи, фото и видеопоздравления. ВИДЕО11:32
Политолог: жителям Донбасса пора задуматься – Кремль уже утвердил планы массовых захоронений
Как передает replyua.net, профессор МГУ Андрей Манойло вчера в эфире одного из российских пропагандистских телеканалов заявил, что очень большой плюс, что Владимир Путин принял решение об упрощенной процедуре выдачи российских паспортов гражданам Украины, проживающим на Донбассе.
Правда, оптимизм российского пропагандиста быстро куда-то улетучился, и он предположил, что выдача российских паспортов на Донбассе не остановит Киев от дальнейшей эскалации конфликта. По мнению Манойло, не поможет даже Зеленский, который придет к власти меньше, чем за месяц. Не случайно главными кураторами Украины сегодня выступают уже не США, а именно Великобритания, которая всегда высказывалась за радикальные решения конфликта на востоке Украины.
Комментируя информацию, политолог Алексей Голобуцкий отметил, что предвыборный месседж о сиюминутном достижении мира со сменой президента рассыпается на глазах. А вот тезисы из Москвы о «защите и гарантии безопасности» для «гордых ополченцев» должны бы заставить тех насторожиться и что-то срочно решать – ведь, если Кремль говорит о «гарантиях безопасности», он обычно уже утвердил планы массовых захоронений. Читайте также – журналист Остап Дроздов призвал власть Украины перестать воевать за Донбасс.
Теги: Россия, Донбасс, Путин, Кремль
- Донбасс, демография, закон: ложь с путинской пресс-конференции собрали в одном видео
- Путин и таинственный пассажир: на видео заметили любопытную деталь
- Сети: Путин молчит о трагедии русского Airbus А-321 (ВИДЕО)
- Сети обсуждают двойников Путина - "Говорун", "Удмурт", "Синяк"...
- Путин забыл о Донбассе?
- Кто на коне в газовой войне
- Война на Донбассе: украинских военных обстреляли из гранатометов и минометов. Есть раненые09:52
- Боевики «ДНР» перестреляли друг друга после пьянки, есть жертвы07:33
- Не только паспорта: Путин готовит еще один подарок "республикам Донбасса" из-за позиции Зеленского22:35
- «Автоматные очереди, горит заправка»: Пятов рассказал, как выезжал с семьей из Донбасса 22:10
- Хозяином шахты в "ЛНР", где погибли 17 человек, оказался доктор, разворовывавший российскую гуманитарку, – Казанский21:51
- Эксперт пояснил, зачем Путин подписал новый указ о паспортах РФ для граждан Украины21:23
- «В стороне ЖД началась войнушка»: дончане сообщают о мощных обстрелах на северо-западе города20:28
- В Докучаевске "ДНРовцы" устроили "вестерн" и прикончили своего пособника Севера20:10
- В ОРЛО автомобиль влетел в дерево: есть жертвы18:10
- Украинские военные попали в смертельное ДТП в Краматорске17:26
- Зеленский определился с главой Администрации президента10:16
- Политолог: жителям Донбасса пора задуматься – Кремль уже утвердил планы массовых захоронений10:00
- Война на Донбассе: украинских военных обстреляли из гранатометов и минометов. Есть раненые09:52
- Фаворита "Евровидения-2019" уличили в нарушении правил конкурса (ВИДЕО)09:45
- Самые распространенные мифы об алкоголе09:36
- Популярные мифы о здоровом сне09:15
- Как спастись от укусов комаров: народные средства09:00
- Украинский стартап разработал «вечный блокнот» (ВИДЕО)08:55
- Елена Зеленская рассказала, как ее супруг орал на Коломойского08:45
- Лига чемпионов: «Барселона» разгромила «Ливерпуль» (ВИДЕО)08:40
- Самые распространенные мифы об алкоголе09:36
- Популярные мифы о здоровом сне09:15
- Как спастись от укусов комаров: народные средства09:00
- Эти знаки Зодиака станут богаче в мае 2019-го08:30
- «Автоматные очереди, горит заправка»: Пятов рассказал, как выезжал с семьей из Донбасса 22:10
- Эксперт пояснил, зачем Путин подписал новый указ о паспортах РФ для граждан Украины21:23
- Волкер объяснил, в каком случае Зеленский потеряет поддержку украинцев18:36
- Украину накроет экономический кризис, эксперты сообщили последствия13:13
- Доллар по 30 или…: что случится с курсом валют в мае, гривну спасет только одно11:09
- Названы три самых неряшливых знака Зодиака09:08
- Не только паспорта: Путин готовит еще один подарок "республикам Донбасса" из-за позиции Зеленского
- Кошевой из Квартала 95 проговорился о семейном конфликте Зеленского: «жена в ярости»
- «Как не стыдно?»: Порошенко набросился на украинца на глазах у толпы
- Зеленский придумал, как изменить коммунальные тарифы
- Появились подробности первого официального визита Зеленского
- Сдал Порошенко с потрохами: у Зеленского шокировали новыми обвинениями президента
- В мае украинцев накроет адская жара
- Главари «Л/ДНР»: Россия может отдать Украине Донбасс при одном условии
- Пенсии сильно сократят : украинцев ожидает печальное нововведение
- «Мы не зомби»: Губарев написал «открытое письмо» Зеленскому и потребовал «извинений»