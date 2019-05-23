Ученые: астму можно лечить с помощью смартфона

23.05.2019 08:15

На основе этих данных приложение предлагало рекомендации и составляло график астматической активности.

Американские ученые провели исследование, чтобы выяснить, действительно ли приложение для смартфона может реально помочь при лечении серьезных заболеваний. В частности рассматривали приложение для лечении астмы.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rambler.ru.

Ученые из университета Юты (США) опубликовали в журнале Pediatrics данные о приложении, которое помогает лечить детскую астму.

Приложение e-Asthma Tracker (e-AT) исследовалось с января 2014 г. по декабрь 2015 г., в эксперименте приняли участие 327 человек (родители и дети). Они использовали приложение каждый день, отвечали на вопросы о влиянии астмы на повседневную жизнь. То есть приступы и обострения стали прогнозируемыми, предлагались конкретные меры по их предотвращению.

В результате через год использования приложения количество пропущенных школьных дней снизилось с 1,91 до 0,79, на 59% сократилось число госпитализаций, на 26% снизилось потребление кортикостероидов.