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Ученые: астму можно лечить с помощью смартфона
На основе этих данных приложение предлагало рекомендации и составляло график астматической активности.
Американские ученые провели исследование, чтобы выяснить, действительно ли приложение для смартфона может реально помочь при лечении серьезных заболеваний. В частности рассматривали приложение для лечении астмы.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rambler.ru.
Ученые из университета Юты (США) опубликовали в журнале Pediatrics данные о приложении, которое помогает лечить детскую астму.
Приложение e-Asthma Tracker (e-AT) исследовалось с января 2014 г. по декабрь 2015 г., в эксперименте приняли участие 327 человек (родители и дети). Они использовали приложение каждый день, отвечали на вопросы о влиянии астмы на повседневную жизнь. То есть приступы и обострения стали прогнозируемыми, предлагались конкретные меры по их предотвращению.
В результате через год использования приложения количество пропущенных школьных дней снизилось с 1,91 до 0,79, на 59% сократилось число госпитализаций, на 26% снизилось потребление кортикостероидов.
Теги: Донбасс, лечение, смартфон, астма
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