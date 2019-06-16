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Внутри Кремля началась буря: у Путина остались считанные дни
Вот и подошла к концу история с "наркобароном" Голуновым. Жертва на свободе, теперь пиши расследования – не хочу, расти на радость АПэшечке, расти выше Навального, который уже, собственно, и не нужен, ибо – отыграл свое. Об этом пишет Диалог.UA .
Хорошая развязка перед "плешивой линией", к проведению которой усиленно готовится вся путинская рать. Даже на Шиес приехали пропагандисты, чтобы дать должную картинку и не ударить перед царём мордой в грязищу мусорной свалки, пишет Крысы Кремля набирают вес для Сотник ТВ. А пока страна готовится общаться с "членоликим" - чеченцы под покровом ночи пытаются передвинуть границу с Дагестаном. Приезжают в количестве 200 машин с ОМОНом, чем изрядно нервируют местное население. Академик Кадыров грозит в Инстаграм, обещая непокорным дегестанцам "сломать пальцы и вырвать языки". Геополитический Эйнштейн заставляет дагестанцев бурлить, но конфликт удается временно погасить, с перспективой возобновления с новой силой в любое время. А в стране продолжается активный передел под знаменем зачистки. Генерала Музраева, подозреваемого в теракте, доставили в Лефортово. ОБЭП провел выемку документов в "Областной газете" в Екатеринбурге. Бывший глава Ивановской области Михаил Мень вызван на допрос в Следственный комитет. В аэропорту "Внуково" задержан бывший и.о. главы администрации Рязани Сергей Карабасов. Это – лишь незначительная часть "оперативных сводок", поступающих со всей страны на ленту информагентств. Система переформатируется так активно, что внутри Кремля искрит. Владимира Владимировича мумифицируют, подтягивая собачьи брыли вместе с обвисшим рейтингом, а по коридорам гуляет предательский шепоток: "Как бы не опоздать на новую инаугурацию, ибо страна стоит на пороге транзита власти. Перешагнуть пока не решается, но топчется активно…" Карт в колоде несколько, но под микроскопом рассматривается три: уже заезженный Нарышкин, набирающий кремлевский вес Собянин и некий "джокер в юбке", о котором с благоговейным придыханием, как о наполовину наполненном стакане, уже несколько лет кряду вещает уходящая натура Валентина Матвиенко. Разумеется, она не о себе, а о той женщине, которая, по словам ректора МГУ Садовничего, "опередила свое время на 100 лет". О дочери Владимира Путина – Екатерине Тихоновой. Путин продолжает продавливать мысль о престолонаследии в России, настаивая на главном: "Вы же хотите, чтобы ваши дети унаследовали ваше бабло и должности? Но почему-то еще больше хотите, чтобы я ушел. Да я и не против. Но верить готов только собственной дочери, потому что вас, сволочей, прекрасно знаю, и не доверяю никому. Стоит только мне освободить трон – вы живо меня на лафет швырнете и подушечками обложите. Чем вам Екатерина Третья – не царица-матушка? Уж она-то меня точно не сдаст…" Братва торопится. Коридор возможностей стремительно сужается. С Востока поджимает Китай, с Запада – вообще весь Запад. Трамп всеми силами пытается сломать спасительный газопровод – настолько энергично, что подпорка Меркель трещит по всей площади проплаченного Шредера. Путин встревожен: "Отношения с США деградируют, становятся все хуже и хуже". Перспектива новых санкций от Конгресса США является кремлятине в пубертатных снах пострашнее Фреди Крюгера, а цены на нефть мечутся так, что приходится искусственно их поднимать посредством нападения на нефтяные танкеры руками иранских террористов. Но и это не помогает. Министр энергетики России Александр Новак не исключил, что цены на нефть могут упасть до $30 за баррель из-за перепроизводства: "Такой сценарий не исключен, - выдавил он, бледнея от перспективы. - Многое зависит от ситуации на рынке во втором полугодии, от баланса спроса и предложения, от того, как будут развиваться события - с неопределенностями, торговым войнами, санкционным давлением". И министр финансов Антон Силуанов произнес в Госдуме ту же цифру, сверля взглядом Набиуллину. И вот уже Медведев раскрыл рот, чтобы поговорить о сокращении рабочей недели до 4 дней, потому что платить скоро будет нечем. Казна-то, конечно, ломится, но для населения денег нет. Они застряли в закромах у полковника Захарченки и ему подобных, а эти ребята никогда не подавятся. Система государственных закупок, объем которых превышает 20% российского ВВП, продолжает функционировать с низкой эффективностью при полном отсутствии конкуренции. Около трети всех закупок, включая сделки госкорпораций, прошли фактически в секретном режиме. В Единой информационной системе отсутствует информация по договорам на 7,5 триллионов рублей. Это означает, что деньги попросту растащили по карманам и офшорам, и вряд ли кто будет заниматься их поиском. Зато Сбербанк и МКБ стали интересоваться у своих клиентов, на что они тратят свои снятые со счета деньги и как заработали на открытие депозита. "Антиотмывочный закон" позволяет легко блокировать счета россиян, ссылаясь на бескомпромиссную борьбу с коррупцией. Надо полагать, особенно удачно деньги отмывают те 7% москвичей, что уже живут за чертой бедности. И – чем дальше от Москвы – тем выше процент беспросветной нищеты. В Кремле бредят транзитом власти. Ситуация в России накаляется с каждым днем. Население продолжает терпеливо "плыть в серной кислоте", в надежде на мифический "Час Икс", когда можно будет вынырнуть из трясины смирения и примкнуть к революционной движухе. Именно её в Кремле и боятся больше всего, спешно набивая карманы, как в последний раз. А "Государь" готовится к сеансу связи с хорошо выдрессированными холопами: "Внимание-внимание! Слушать сюда, бандерлоги! В нашей резервации работают все радиостанции!.." И – снова три часа вранья да вербовки. Или четыре, пока ботокс не потечет. "В глаза смотреть! Вот прямо сюда, в закрытое забрало полицая. И следить за дубинкой. Кто привел американца? Американец свободен. А ты, русский – на, получи!.."
Теги: Донбасс, Путин, Кремль
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