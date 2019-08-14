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Стрелков с новой женой выживает из квартиры в Москве сына-инвалида: громкие подробности
Бывший "министр обороны" террористической "ДНР" Игорь Стрелков (Гиркин) со всей новой молодой женой выгоняет из квартиры сына-инвалида Андрея.
Подробностями скандала поделились сепаратисткие СМИ, передает "Диалог.UA". Новая жена Стрелкова, Мирослава Регинская, подала иск в суд с требованием выписать из однокомнатной квартиры в Москве сына своего супруга. У парня инвалидность, однако это и Гиркина, и его жену не смущает.
Стоит отметить, что ранее Регинская уже судилась из-за этой квартиры. Она добилась того, что из "однушки" были выписаны экс-супруга Гиркина, Вероника, и его младший сын. Старшего Андрея из-за инвалидности суд выписывать отказался, что чету Стрелковых-Гиркиных не устроило.
Стоит отметить, что Вероника Гиркина в московской "однушке" не жила, как и двое ее общих с "экс-министром" "ДНР" сыновей. После того, как Стрелков отправился на Донбасс убивать украинцев, она была вынуждена переехать в Ростовскую область. Квартиру в Москве сдавали, что позволяло им выжить - отец никак не помогал своей семье. Сейчас экс-супруга Стрелкова с сыновьями живет еще более бедственно, чем ранее.
Однако отдавать квартиру террористу "ДНР" и его молодой жене она не намерена. Готовится апелляция. Стоит отметить, что у Стрелкова в последнее время начались очень серьезные проблемы с финансами. Это он подтвердил лично. Бывший предводитель террористов "ДНР" продал не только машину, но и награды, предоставленные Кремлем за агрессию против Украины.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, Москва, квартира, инвалид, Стрелков
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